El Concejal del PJ-Frente de Todos habló tras la confirmación del Gobierno Nacional de reactivar las obras de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II para el 2021. Después de casi cinco años de paralización de los trabajos, unas 2500 personas podrían recuperar su fuente de empleo. "Es una lástima que se haya perdido tanto tiempo, y que hayan ilusionado en vano a la gente con falsas promesas y gestiones que nunca se concretaron" sostuvo. Días pasados, desde el PJ-Frente de Todos de nuestra Ciudad confirmaron la reanudación de las obras de construcción de la Termoeléctrica Manuel Belgrano II, junto a la primera central situada en el Camino El Morejón. La noticia llevaría alivio, especialmente, al sector de la construcción tras la pérdida de miles de puestos de empleo desde su paralización, en 2015. Quien formó parte del anuncio en nuestra Ciudad fue el Concejal y ex candidato a Intendente del PJ-Frente de Todos, Rubén Romano, quien se refirió al hecho. "La noticia nos despertó entusiasmo. Pero no nos sorprendió, ya que teníamos la palabra tanto del Presidente Alberto Fernández como del Gobernador Axel Kicillof de reactivar este proyecto, que significa miles de puestos de trabajo para los campa-nenses. Hoy, la puesta en marcha ya está en carpeta, y es parte del compromiso de este proyecto político de estimular la producción y el trabajo, luego de años en donde las políticas energéticas del macrismo también fueron de ajuste, y resintieron el empleo, como también ocurrió con Atucha, dejando a miles de obreros en la calle". ¿Y en qué etapa se encuentra el proyecto actualmente? "Se están solucionando miles de problemas administrativos y técnicos, pero que son una prioridad. Se estima que en Marzo o Abril podemos tener novedades concretas respecto a lo que más nos interesa, que es resolver el tema de los trabajadores que hace años atraviesan una situación muy angustiante, ya que la magnitud de la obra paralizada no pudo ser sustituida por obras menores, y sumado a la recesión y la crisis económica, fueron miles de familias las que perdieron mucho más que un empleo. Por eso, se están dando los primeros pasos, y esperamos ver los primeros resultados rápido". ¿Han tenido contacto con la UOCRA respecto a este tema? "Siempre lo hemos tenido, ya que nos hemos acompañado mutuamente en las gestiones, especialmente desde Diciembre del año pasado, donde fuimos realmente escuchados. Y Oscar Villarreal, titular del gremio, ha sido un actor fundamental en esta lucha. Especialmente los trabajadores del sector de la construcción han sufrido la burla de los dirigentes de Cambiemos, incluyendo al intendente. Les han prometido y asegurado una reactivación que nunca ocurrió. Cuatro años estuvieron alineados para mentirles en la cara. Hoy, tanto la Nación como la Provincia no se fijan en el color político que gobierna la Ciudad, e incluso escuchan a otros interlocutores, como podemos ser nosotros. Lo importante es que la obra comience, se reactive la producción y podamos superar este estancamiento que no le hace bien a nadie. Es una lástima que se haya perdido tanto tiempo, y que hayan ilusionado en vano a la gente con falsas promesas y gestiones que nunca se concretaron. Hacemos un gran esfuerzo por recuperar las fuentes de trabajo". ¿Cuál sería el impacto entonces desde lo laboral, al reiniciarse la obra? "Estimamos que en el pico de los trabajos, serán unas 2500/3000 personas las requeridas. Hablamos de técnicos, operarios en diversas especialidades, pero fundamentalmente de obreros de la construcción. Y también de las Pymes locales que puedan abastecer los distintos servicios requeridos. Esto repercutirá, además, en el comercio local y en la economía de la Ciudad. Últimamente solo vemos la apertura de algún comercio de quien busca emprender por su cuenta, al no encontrar oferta laboral concreta que satisfaga sus necesidades". ¿Y pueden darse nuevas gestiones en torno a proyectos productivos que generen empleo en la Ciudad? "Estamos trabajando fuertemente en eso. Ojalá que sea el principio de una etapa donde nuestra Ciudad vuelva a recuperar su perfil productivo, de pleno empleo. Es un primer paso, luego años en donde solo se abrían alguna franquicia con uno o dos empleados. El reclamo permanente de la gente es por trabajo. La gente quiere ganarse la vida dignamente, y si nosotros como Concejales podemos llegar a un Ministerio o una Secretaría para gestionarlo, el Intendente o el Poder Ejecutivo Municipal también puede hacerlo, igual o mejor que nosotros. O mucho mejor, poder hacerlo juntos. Trabajar colaborativamente es algo que le pedimos al Intendente desde el inicio de la pandemia, que sea compartido el esfuerzo, pero hasta hoy no hemos tenido ese lugar. Creo que sin dudas, los resultados podrían ser mucho mejores para los campanenses".

