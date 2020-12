La misma expresa la adhesión del Municipio a la ley 14.449. "Está normativa establece que por cada emprendimiento inmobiliario se recibirá un porcentaje en dinero o terrenos para ser destinado a proporcionar mejores condiciones de hábitat a las familias en estado de vulnerabilidad. Eso no sucedió nunca y nos parece que el Municipio debe explicar qué sucede con esos fondos" expresó el referente del Frente Grande en Campana. "Debemos ejercer nuestro derecho a la información y más aún cuando se trata de fondos públicos, por una sencilla razón son nuestros", inició Gustavo Parravicini, quien se refirió a la ordenanza 6424 que adhiere a la Ley 14449. Más específicamente se manifestó sobre los fondos que la mencionada legislación establece que debe recibir la ciudad en su artículo 9. "Allí dice que el ejecutivo establecerá el porcentaje de participación municipal, que puede ir entre el 10 y el 30%". "Hace meses que venimos trabajando sobre la problemática de la administración de lo urbano, el uso de la tierra, el acceso a la misma y la vivienda, y esta ordenanza es la herramienta fundamental para poder brindar asistencia a las familias en condición de vulnerabilidad" expresó, al tiempo que añadió "Nuestra sociedad está acostumbrada, formada a evaluar una Gestión de Gobierno cada cuatro años, en las urnas y en las elecciones de medio término, nosotros como partido Político queremos bregar todos los días por el destino y el uso de los fondos públicos, existen leyes y ordenanzas que son muy claras respecto de cómo se recauda y se utilizan estos fondos". El presidente del Frente Grande de Campana expresó "Claro que nuestra mirada está definida por una orientación ideológica, una idea del Mundo y de nuestra Ciudad también, estamos convencidos como fuerza política que el Derecho a una vivienda digna, como el acceso a la tierra debe ser cumplido y que es el Estado quien lo debe garantizar, está demostrado que el Mercado solo hace negocios y que excluye a miles de vecinos y vecinas y los empuja a la exclusión y al sufrimiento, si sin duda se sufre el frío, el calor, la falta de agua, el hacinamiento y que la sumatoria de todos estas formas de violencia solo conlleva a un malestar de generaciones que solo sobreviven sin siquiera poder soñar con tierra para trabajar y un techo que los proteja de las inclemencias de un mercado, donde el Estado como lo es en las administraciones de Juntos por el Cambio facilita negocios y exclusión social, y aquí es donde nuevamente lo ideológico nos diferencia, y nos lleva a plantear nuevas prácticas políticas de inclusión". Respecto a la Ordenanza Nº 6424, establece "a favor de la Municipalidad de Campana el derecho a la participación en las valorizaciones inmobiliarias aplicables a todas las personas físicas o jurídicas, propietarias o poseedoras de inmuebles que se encuentren ubicados dentro de los límites del ejido municipal y que hubieran resultado pasibles de un aumento en su valor, en función de las obras públicas o actos de la administración del Estado municipal". Sobre ello, añadió "Los diferentes artículos de la legislación municipal nos lleva a reflexionar y a preguntarnos: ¿cuántos cambios de valorizaciones inmobiliarias existieron desde la implementación de esta ordenanza?, como así también el uso de lo recaudado, ya que por Ley los fondos deben ser utilizados para mejorar la forma de vida de nuestros vecinos en mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica, cuestión que se ha agravado por las gestiones del Macrismo, y que deberán ser atendidas con mayor atención post pandemia, dos hechos que han aumentado el número de familias que no pueden por sus propios medios llegar a obtener una vivienda digna". "Esta norma bien aplicada, genera condiciones para que en nuestra Ciudad sea más Justo el acceso a una Vivienda, terreno o el mejoramiento de viviendas de los sectores populares y de más bajos recursos, donde entendemos que el Gobierno Municipal a través del Estado Local debe generar mejores condiciones de vida y hacer cumplir, la constitución Provincial, Nacional y tratados internacionales de derechos humanos. Por lo que podemos percibir nunca fue puesta en uso por la administración Abella porque no existen obras respecto al tema". Haciendo mención al Art 16 manifestó "Otro de los artículos señala que ´Los aportes dinerarios serán destinados exclusivamente a la construcción o mejoramiento de viviendas y/o construcción de obras de infraestructura de servicios públicos y/o áreas de recreación y equipamientos sociales en sectores de asentamientos o viviendas de población de bajos recursos´, lo establecido es claro. Ahora necesitamos saber ¿dónde están los fondos? ¿Qué inclusión en materia de viviendas se hizo con el dinero que recibió el Municipio?" A modo de ejemplo, el titular de espacio político mencionó la Ordenanza 7033, sancionada el 29 de julio del 2020, que corresponde al emprendimiento inmobiliario Las Rubitas que incluye al Barrio Cerrado El Cardal 3. "Como es de público conocimiento este negocio consta de 400 lotes e imaginamos que es una importante cantidad de dinero, y por consecuente un porcentaje debería haber entrado a las arcas del Municipio a una cuenta especial creada a tal fin y ser usados para el mejoramiento de viviendas de villas o asentamientos, tal cual está reglamentado". "Esta información y en defensa de aquellos vecinos que hoy no tienen acceso a una vida digna por las desigualdades estructurales, la total indiferencia del Estado Local, y la pandemia donde se le exige a nuestros vecinos que se laven las manos y hay quienes la reciben en tachos días por medio y con más diferencia de tiempo en feriados largos, y que además deben cocinar, acercarse y mantener la higiene de su hogar, como también agua para riego, nos obliga a solicitarle al Ejecutivo Municipal que le informe al Pueblo de Campana y a aquellos que más sufren la crisis económica que castiga a la Argentina y también a nuestro distrito el destino de los fondos y el valor de los Convenios firmados con los privados tal cual lo establecen la Ley y la Ordenanza, más aún teniendo en cuenta que estas establecen la participación directa de los afectados en el uso de los fondos, acción justa y democratizadora a la hora de pensar presupuestos participativos, es decir la democracia no existe solo cada cuatro años, en las elecciones intermedias, y no la administración del Estado tiene normas que dicen cómo y con quién, señor Intendente la ciudad de Campana no se administra como un comercio familiar", finalizó.

