SINCRONARIO DE 13 LUNAS Año Tormenta 2. Tormenta Lunar azul. La Mano es la caricia, la sanación, la acción, los logros, el hacer. Acelera los procesos de sanación desde lo físico hasta lo más espiritual. Trabaja sobre el exigente. DÍA 129 DEL AÑO TORMENTA 2. DÍA 17- GAMA. 3ER DIA DE LA SEMANA AZUL DE LA LUNA ENTONADA DEL PAVO REAL, LUNA 5. HRAHA (MANTRA). GAMA - CHAKRA TERCER OJO - PACIFICA. "La atemporalidad evoluciona la inteligencia". Kin 247 - Mano 13 guida por el Mono. El 13 es tono de trascendencia, es el escalón más alto que podemos alcanzar, es el cierre de un ciclo y el comienzo de uno nuevo, de una nueva misión, un nuevo aprendizaje. Cerrar etapas, Poder realizar los cambios apropiados en el momento apropiado. El sentimiento interno de felicidad. Poder expandirnos. El 13 es la apertura y los cambios ilimitados, la magia y la fuerza oculta. La Mano en este tono nos dice que es un día de sanación en su más alto exponente. Hoy hacer pedidos, rezos, cadenas de oración, pedir al universo por la sanación de los enfermos, los que no están atravesando un buen momento con su salud. Día ideal para hacer manualidades, reiki, para realizarse estudios médicos, para recibir sanación. Energía de los médicos, chamanes, y artesanos. Hoy es un día para bajar el exigente, y atrevernos a acariciar nuestra alma, a sanar de adentro hacia afuera, sana la mente, sana el espíritu, sana el cuerpo físico. Hoy canalicemos esta energía haciendo algo con las manos, con pasión, plantar una planta, dibujar, pintar, tallar madera, hacer una escultura, Excelente día, de empezar una dieta de desintoxicación, y dejar el cigarrillo, las adicciones y las relaciones adictivas también, porque esta energía tiene elecciones afectivas muy complejas, la energía de la Mano, mal aspectada, pide más y más y más y nunca se conforma, siempre tiene queja. También tiene mucho amor para dar, el problema es que espera lo mismo del otro y a veces no se da. Es aconsejable respirar bien profundo conectar con la esencia de esta energía y que podamos llenarnos de mimos ¡Caricias y mimos para todos y Buen GAMA de sanación para el mundo que tanto lo necesita! IN LAK ECH!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Mano 13 - Energía del 1/12/2020 - Onda Encantada del Águila

Por Alejandra Dip

