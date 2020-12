Efemérides del día de la fecha, 1º de Diciembre

DÍA MUNDIAL DEL SIDA

Instituido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 1988, en este día se concientiza acerca del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), se recuerda a las personas fallecidas a causa de esta enfermedad y se insta a aumentar la financiación de tratamientos y poner fin a la discriminación y el estigma. El tema de este año es "Solidaridad mundial, responsabilidad compartida" y tiene el objetivo de acabar con la pandemia de sida garantizando el acceso a la atención médica. Al respecto, AntónioGuterres, secretario general de la ONU, manifestó: "la salud debe ser una de las principales prioridades de inversión para lograr la cobertura sanitaria universal. En este Día Mundial del Sida, reconozcamos que, para superar la COVID-19 y poner fin al Sida, el mundo debe ser solidario y compartir la responsabilidad".

ONUSIDA define al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) como un retrovirus que infecta las células del sistema inmunitario ocasionando que pierdan su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades; el SIDA es una etapa avanzada de la infección producida por el VIH y "se define por la presencia de alguna de las más de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH." El mismo se puede transmitir a través de las relaciones sexuales, transfusiones de sangre, reutilizar o compartir agujas o jeringas y de madre a hijo. Por otra parte, se puede prevenir utilizando preservativo y ajugas y jeringas nuevas o desechables. ONUSIDA estima que a nivel mundial 1,7 millones de personas contrajeron VIH y 690 mil personas fallecieron por enfermedades relacionadas con el sida en el año 2019.

VÉLEZ SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA INTERCONTINENTAL

Hace 26 años Vélez se consagraba campeón de la Copa Intercontinental por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Carlos Bianchi e integrado José Luis Chilavert, Roberto Trotta, José Horacio Basualdo y Omar Asad, había salido campeón de la Copa Libertadores 1994 tras vencer a Santos, 5 a 3 desde el punto de penal, en el Estadio Morumbí: "me sentí campeón cuando ´Chila´ atajó el primer penal. Pensaba que teníamos buenos pateadores y que ganaríamos gracias a eso. No sé qué me pasaba, pero faltaban dos penales y ya estaba festejando" manifestó Asad.

Su siguiente rival fue el Milan de Fabio Capello que en ese entonces había aplastado al Barcelona de Johan Cruyff 4 a 0 en la final de la Champions. Pese a las adversidades, "El Fortín" sorprendió al equipo italiano y triunfó 2 a 0, con goles de Trotta de penal y Asad, en el Estadio Nacional de Tokio: "los jugadores de Milan subestimaban a Vélez con sus declaraciones, como si fueran a jugar contra un equipo del ascenso […] Pero se sabe que si un grupo está unido y tiran todos para el mismo lado, a cualquier equipo del mundo se le hace mucho más difícil" declaró "Chila".

SE LANZA "TNT"

Un día como hoy en el año 1975, AC/DC lanzaba su segundo disco: "TNT." Producido por Harry Vanda y George Young (hermano de Angus y Malcolm Young), el disco fue un gran éxito que traspasó las fronteras con las canciones "High Voltage", "It´s a long way to the top (If you wanna rock ´n´ roll)", "Can I sit next to you girl" y "School days."En ese entonces, Angus Young expresó: "siempre hemos sido una banda de rock. Eso es lo que siempre tocamos y queremos seguir tocando por siempre".