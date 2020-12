El mediocampista de Villa Dálmine se refirió al empate logrado ante Sarmiento en Junín y, además, palpitó el duelo que se viene ante Deportivo Riestra: "Tenemos que ser protagonista desde el arranque". El debut en el Torneo de Transición de la Primera Nacional le dejó a Villa Dálmine un punto importante, teniendo en cuenta que enfrentó al siempre complicado Sarmiento en Junín. Y así lo entendió Saúl Nelle: "El balance es positivo. Hacía ocho meses que no jugábamos un partido oficial y los nervios y la tensión estuvieron, se notó. Nosotros tenemos muchos chicos que nunca habían jugado en esta categoría y Sarmiento es un rival muy difícil, que hace tres años que viene peleando el ascenso con el mismo técnico y la misma base de jugadores", explicó en diálogo con La Auténtica Defensa. "Todos queremos arrancar ganando, pero el punto que logramos es positivo y ahora debemos hacerlo valer en Campana el próximo fin de semana", agregó en relación al encuentro que el Violeta disputará el sábado como local frente a Deportivo Riestra por la segunda fecha. En cuanto a lo visto en el estadio Eva Perón de Junín, el jugador destacó que "fue un partido muy duro" que se desarrolló "en un campo de juego que no estaba en buenas condiciones", una situación que se acentuó por las lluvias del sábado. "No es excusa, pero para lo que nosotros queremos intentar y veníamos demostrando en los amistosos, necesitamos tener un buen terreno de juego", remarcó. En el esquema 3-4-2-1 que propone Felipe De la Riva, Nelle conforma junto a Federico Recalde el "doble 5" del equipo. "Tuvimos una parada difícil: Sarmiento tiene dos jugadores importantes como Quiroga y Pombo, que son desequilibrantes y van siempre para adelante. Fue un partido duro, pero lo pudimos resolver", señaló sobre la tarea en el centro del campo. Después de ocho meses sin partidos oficiales, el mediocampista remarcó "el ritmo y la intensidad" que mostró Villa Dálmine: "Creo que cuando Sarmiento se quedó en los últimos minutos nosotros lo aprovechamos, porque estábamos más enteros que ellos. Empezamos a encontrar espacios y también tuvimos más juego con el ingreso de (Valentín) Umeres". Pero ése no fue el único elogio de Nelle para el joven de 17 años que hizo su debut absoluto en Junín: "Es un monstruo, un animal. No le pesó agarrar la pelota. Al contrario: la primera situación clara que generamos nació de los pies de él. Fue para sacarse el sombrero lo que hizo". El próximo compromiso del Violeta será el sábado frente a Deportivo Riestra en Campana y para el mediocampista, se podrá apreciar una mejor versión del equipo en este duelo: "De local se va a ver otro juego nuestro, con mayor tenencia de la pelota y con mayor protagonismo. Nosotros tenemos que ser protagonista desde el arranque. Ya pasó el primer partido y la tensión lógica que generaba. Ahora tenemos que salir a ser protagonistas desde el primer minuto", cerró.



NELLE COMPARTIÓ CON RECALDE EL CENTRO DEL CAMPO. “TUVIMOS UNA PARADA DIFÍCIL", SEÑALÓ. TIGRE, EL ÚNICO GANADOR DE LA ZONA B Ayer se completó la primera fecha del Torneo de Transición 2020 de la Primera Nacional y en la Zona B de la Fase Campeonato, donde se encuentra Villa Dálmine, el único que sumó de a tres fue Tigre, que derrotó 1-0 como visitante a San Martín de Tucumán con un tanto de Sebastián Prediger. El resto fueron todos empates: el sábado, el Violeta había igualado en cero con Sarmiento en Junín; el domingo, Defensores de Belgrano repitió resultado como local ante Gimnasia de Mendoza; y ayer, Deportivo Riestra terminó 3-3 con Atlético Rafaela gracias a un penal que inventó el árbitro Luis Lobo Medina en tiempo adicionado (después de empezar 2-0 abajo, los dirigidos por Walter Nicolás Otta habían logrado dar vuelta el partido y ponerse 3-2). En tanto, en la Zona A de la Fase Campeonato se dieron los siguientes resultados: Atlanta 0-2 Platense, Estudiantes (BA) 3-1 Agropecuario, Temperley 1-0 Ferro Carril Oeste y Estudiantes (RC) 0-0 Deportivo Morón. En la Fase Reválida, por la Zona A jugaron: Barracas Central 2-1 Independiente Rivadavia, Mitre (SdE) 0-0 Belgrano, Alvarado (MdP) 0-0 Guillermo Brown (PM) y San Martín (SJ) 1-0 Nueva Chicago. En tanto, en la Zona B se enfrentaron: Almagro 1-0 Gimnasia (J), Santamarina 1-0 Quilmes, Brown (A) 0-0 All Boys e Instituto 2-1 Chacarita.

Primera Nacional:

Nelle; "El punto es positivo; ahora debemos hacerlo valer en Campana"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar