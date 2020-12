DOBLETE DE ADRIÁN El campanense Adrián Martínez festejó por duplicado en la victoria 3-0 de Libertad sobre 12 de Octubre, por la octava fecha del Torneo Clausura de Paraguay. De esta manera, el delantero de nuestra ciudad convirtió tres tantos en sus últimos dos encuentros, dado que la semana pasada también le había anotado a Jorge Wilstermann en el triunfo 3-1 por el encuentro de ida de la serie de Octavos de Final de la Copa Libertadores. Así, llega afilado a la revancha que se jugará mañana en Bolivia por el pase a los Cuartos de Final. SABELLA, DELICADO Alejandro Sabella continúa internado en una clínica del barrio de Belgrano y, cuando parecía que su cuadro mejoraba, en las últimas horas su salud sufrió complicaciones y su estado es delicado. El exentrenador de la Selección Argentina ingresó al Instituto Cardiovascular de Buenos Aires el pasado miércoles, a causa de una retención de líquido en sus piernas por la que decidió hacerse estudios y quedó internado por precaución. Su estado iba mejorando y se encaminaba al alta, pero contrajo un virus intrahospitalario que lo complicó por una insuficiencia cardíaca que arrastraba. PRIMERA A FEMENINA En la continuidad de la primera fecha del Torneo de Transición, Independiente derrotó 3-0 a El Porvenir y Rosario Central goleó 5-1 a Defensores de Belgrano. Hoy se cierra la programación con dos encuentros: S.A.T vs Huracán y San Lorenzo vs Estudiantes (LP). LIGA DE ESPAÑA Ayer se cerró la 11ª fecha con la victoria de Eibar sobre Elche por 2-0. El único líder es Real Sociedad, que igualó 1-1 con Villarreal y tomó un punto de ventaja sobre Atlético Madrid, que tiene dos partidos pendientes. En tanto, Barcelona apelará la amarilla que recibió Lionel Messi luego del festejo que el rosarino realizó mostrando la remera de Newells que usó Diego Armando Maradona tras anotar el 4-0 frente a Osasuna. En tanto, Eduardo "Chacho" Coudet celebró su primera victoria como DT de Celta de Vigo, que superó 3-1 a Granada. PREMIER LEAGUE En el cierre de la 10ª fecha, Leicester cayó este lunes 2-1 ante Fullham y dejó pasar la oportunidad de alcanzar a los dos líderes del certamen: Tottenham (igualó 0-0 con Chelsea) y Liverpool (1-1 con Brighton), equipos que suman 21 puntos. El campeonato inglés está sumamente apretado: hay once equipos separados por apenas seis puntos en la parte alta de la tabla. SERIE A DE ITALIA Milan se afirma como único líder del certamen: superó 2-0 como local a Fiorentina, llegó a los 23 puntos y le sacó cinco de distancia a sus escoltas, Inter y Sassuolo. La novena fecha también incluyó un emotivo triunfo 4-0 del Napoli sobre Roma en el estadio que pasará a llamarse Diego Armando Maradona. La programación se cerró ayer con dos encuentros: Torino 2-2 Sampdoria y Genoa 1-2 Parma. El gol argentino de esta fecha fue obra de Ignacio Pussetto para la victoria 3-1 del Udinese sobre Lazio como visitante.



Breves: Fútbol

1º de Diciembre de 2020

