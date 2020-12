El deporte motor fue, de a poco, retomando su actividad en el orden nacional y zonal, aunque no todos tuvieron la misma posibilidad: por ejemplo, las categorías de ciclomotores debieron aguardar más tiempo para finalmente obtener la habilitación correspondiente. Sin embargo, en el circuito Miguel Roldán del Auto Club de San Andrés de Giles se evalúa también otra situación, además de la sanitaria: la económica. Los dirigentes de las categorías saben que cuentan con un parque de pilotos intacto y con muchas ganas de comenzar a correr, pero como no puede ingresar público al óvalo, no habría posibilidades de alcanzar esa recaudación tan necesaria para poner al circuito en condiciones y afrontar los gastos básicos de un día de carrera. Quienes están a la espera de una resolución de cara al futuro son muchos pilotos de la región, entre ellos, los campanenses Lisandro Acosta y Fausto Ciaponi, campeón y subcampeón del último campeonato de MiniMotos Clase II de la Agrupación Motociclismo del Oeste. Así, ambos chicos de nuestra ciudad todavía no pudieron lucir sus números en carrera. Y siguen a la espera de certezas para saber cuándo podrán hacerlo.



LISANDRO ACOSTA Y FAUSTO CIAPONI, CAMPEÓN Y SUBCAMPEON DEL ÚLTIMO CAMPEONATO EN SAN ANDRÉS DE GILES.



Ciclomotores: a la espera de una resolución

