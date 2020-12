NOTICIA RELACIONADA: Paolo Rocca encabezó el acto en memoria de los colaboradores fallecidos de Tenaris El CEO de Tenaris se refirió al aumento en la demanda de energía, lo que tendrá su impacto en la actividad de TenarisSiderca. También destacó el Plan Gas anunciado por el Gobierno nacional. Suele elegir los actos en memoria de los colaboradores fallecidos para transmitir un mensaje de cierre de año a la comunidad. Ayer volvió a hacerlo y con una visión optimista. El CEO de Tenaris, Paolo Rocca, avizoró un incremento en los niveles de actividad de su compañía debido a la recuperación en la demanda de energía, luego de las "circunstancias difíciles" que impuso la pandemia de COVID-19. Además, ponderó el Plan Gas lanzado por el Gobierno nacional que busca estimular la producción de Vaca Muerta, generando puestos de trabajo, y a su vez ahorrar u$s9.300 millones en divisas. "La gente puede trabajar, la movilidad creció, la demanda de petróleo también. Entonces, de alguna forma, yo creo que pasamos lo peor", expresó Rocca. "Creo que, de ahora en más, deberíamos estar mejorando también como empresa". Durante varios meses del año y como consecuencia del doble impacto provocado por la crisis económica que desató la pandemia y la caída del precio del barril de petróleo, TenarisSiderca se sostuvo al 20 por ciento de su capacidad instalada. Pero hacia adelante el panorama es otro, aseguró el máximo responsable del grupo. "Sentimos que de alguna forma en Argentina, con la aprobación del Plan Gas se va a volver a perforar; en el mundo se está volviendo en alguna medida a retomar actividad", expresó el líder empresario, ponderando el programa del Gobierno por ser "un buen resultado de un diálogo que, en definitiva, representa un acuerdo a cuatro años que debería permitir a las empresas volver a invertir en Vaca Muerta para proveer gas y así Argentina no tendría que importar". "Pero el tema de la estabilidad y de la previsibilidad de las reglas es muy importante para poder crear un clima de confianza por parte de los inversores", subrayó Rocca. "La decisión de inversiones viene cuando hay una percepción clara de que las reglas de juego se van a mantener en el tiempo". Más allá de este panorama más favorable al del año que se va, el CEO de Tenaris consideró que la recuperación económica en 2021 será "muy paulatina". "Hablamos de la vacuna, pero su impacto se va a hacer sentir muy lentamente en todos los países del mundo. No va hacer nada brusco. A lo largo de este tiempo vamos a tener que mantener un distanciamiento social, en Argentina y como se está manteniendo en todos los países del mundo. Pero yo me imagino que gradualmente va a mejorar y en la segunda mitad del 2021 se va a sentir un cambio", consideró. Por otro lado, expresó su reconocimiento a los colaboradores de Tenaris y la comunidad por el esfuerzo volcado durante la pandemia. "Han contribuido, con su trabajo y su perseverancia, a que las cosas sigan adelante", manifestó.

El CEO de Tenaris y el intendente de Campana durante el encuentro de ayer. "SANIDAD Y EDUCACIÓN SON LAS PRIORIDADES DE APOYO" "Como ustedes saben, el Grupo a lo largo de estos años ha hecho un esfuerzo muy grande de apoyo a la comunidad, en la parte sanitaria, en la parte también educativa. Al final va a ser una inversión que va a superar los 16 millones de dólares entre todos para fortalecer el sistema sanitario, apoyar también al sistema educativo porque la educación es fundamental", expresó Paolo Rocca. El CEO de Tenaris señaló que "contribuyendo con la escuela técnica contribuimos a la continuidad de un sistema de calidad" y compartió su interés por el fortalecimiento de la educación. "Este es un tema que a mí me preocupa muchísimo: el tema de la calidad de la instrucción, todos tenemos que tener la mirada puesta sobre la calidad de la enseñanza, especialmente en un 2020 en el cual se perdió gran parte del año escolar y hoy hay que recuperar", expresó Rocca. "En este sentido, como empresa vamos a apoyar a la institución educativa, no sólo la nuestra, también a las demás escuelas técnicas y a otras escuelas que puedan necesitar nuestra ayuda. Sanidad y educación son las prioridades en nuestro apoyo a la comunidad", concluyó.

