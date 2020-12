JxC cuestionó el avasallamiento del Gobierno nacional a la Ciudad

Los concejales de la alianza política Juntos por el Cambio afirmaron que el objetivo de las autoridades es "desfinanciar" al Gobierno de CABA, y advierten que lo que hoy le pasa a esa administración "podrán hacerlo con cualquier provincia que quieran someter". Los concejales de Juntos por el Cambio cuestionaron "la gravedad institucional que genera el avasallamiento a la Constitución y a las normas propias del Congreso nacional, como quedó claro en la irregular sesión legislativa que culminó en la madrugada del martes". En este sentido, los ediles dijeron que "es lamentable que el Gobierno Nacional siga profundizando la grieta entre los argentinos, que se persiga a la ciudad y que busquen siempre emparejar hacia abajo". "Una vez más –añadieron- asistimos al atropello del Gobierno nacional que, en momentos de una crisis económica y social compleja, deja de lado las prioridades reales para imponer un castigo a la buena administración ejercida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años". Además, los ediles señalaron que el pasado 9 de septiembre, "de manera intempestiva e inconsulta, el Gobierno Nacional le quitó a todos los argentinos y argentinas que viven y trabajan en la Ciudad recursos que les pertenecían. Ahora reeditan, en una escalada de falta de convivencia política, una nueva quita para seguir perjudicando a un gobierno que no es de su partido y completar su objetivo de desfinanciarlo". "Pretenden nuevamente quitarle a la Ciudad de Buenos Aires, recursos que le son propios, destinados a la seguridad, pregonando un falso federalismo. A esto se agrega, la voluntad de hacer depender la asignación anual de fondos de la policía al presupuesto Nacional", dijeron. También expresaron su apoyo a "la descentralización y la autonomía de recursos de los gobiernos federales", y consideraron que "es una materia pendiente, pero el camino es el diálogo, el respeto, generar los consensos suficientes y no castigar por mera especulación electoral". Por otra parte, destacaron "la vocación de oposición constructiva" de los diputados de su mismo frente político con el fin de "generar una agenda conjunta para la salida de la crisis generada por la pandemia y el desarrollo futuro de la Argentina". Pero no comparten "este tipo de atropellos institucionales que no hacen otra cosa que contribuir a la división de nuestro país". "El Gobierno nacional no le está quitando recursos al Jefe de Gobierno, se los está quitando a millones de argentinos y argentinas que utilizan a diario los sistemas de salud, educación y seguridad en la Capital Federal. Hoy lo hacen con la Ciudad, mañana podrán hacerlo con cualquier provincia que quieran someter", concluyeron los concejales de Juntos por el Cambio.

