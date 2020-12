La Juventud Radical participó del encuentro con Maximiliano Abad

Representando a la JR local, Augusto Castro Sala fue parte de la reunión encabezada por el referente radical que quiere disputar la presidencia de la UCR en mayo del 2021.

Arrancando con la campaña de la interna radical con fecha en mayo del 2021, la Juventud Radical (JR) participó de un importante encuentro con el diputado de Juntos por el Cambio, Maximiliano Abad, quien quiere disputarle la presidencia de la UCR bonaerense a Gustavo Posse.

En representación de Campana, el presidente de la JR, Augusto Castro Sala, se hizo presente junto a sus pares de otras localidades y las concejales de Juntos por el Cambio, Romina Buzzini y Karina Sala.

Al respecto, Castro Sala indicó que "la verdad estar aquí con correligionarios me llena de emoción ya que me encontré con muchos amigos y dirigentes que no veía hace mucho. Estamos aquí porque queremos seguir creciendo; y sabemos que con Maxi y Érica sabemos que eso es posible".

"A nosotros nos invitan a todos estos eventos porque saben del trabajo que venimos haciendo. Somos una de las mejores de las juventudes en cantidad, pero en especial de calidad de militantes. Por eso, nos tienen en cuenta en el ámbito provincial y seccional".

Para finalizar nos dijo que "me llena de orgullo haber sido presidente estos dos años de la JR. Lo que me toca ahora es representar a Campana en el próximo periodo y sé que no va a ser un trabajo fácil, pero con los integrantes, todo se hace más sencillo por las ganas que ponen".