LOS RECIBE A TODOS El presidente Alberto Fernández recibirá el próximo viernes en Casa Rosada a todos los gobernadores del país para "firmar el pacto fiscal". Así lo fuentes oficiales, que precisaron que acto se desarrollará "al mediodía" en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. "El viernes recibe a todos los gobernadores para firmar el pacto fiscal", detallaron, y aclararon que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, está "invitado, pero todavía no confirmó su presencia". MODIFICACIONES El Bloque del Frente de Todos en el Senado acordó modificar el proyecto de ley de Movilidad Jubilatoria que el Gobierno envió al Congreso y anunció que el 5 por ciento de aumento otorgado en diciembre no será a cuenta del que se efectuará en marzo. Además, se propone volver al esquema de movilidad que estuvo vigente durante el Gobierno de Cristina Kirchner "para que los aumentos sean semestrales y se definan por la evolución del salario y la recaudación". NIEGA AUTORIZACIÓN El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) negó haber autorizado una suba de tarifas del 20% para servicios de telecomunicaciones y en los próximos días tomará la decisión acerca de cómo se irán descongelando los valores. El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, dijo: "Evaluaremos el modo de descongelamiento de precios, pero hasta que el ente no se expida, las empresas no están autorizadas a aumentar los precios". López aclaró que el aviso de ajuste del 20% que hicieron las empresas a sus clientes no fue consensuado ni autorizado por el gobierno: "Las empresas se tiran el lance para los aumentos pero absolutamente nada está autorizado", enfatizó. "LAS TRES COSAS" El médico Alfredo Cahe, quien durante varios años atendió a Diego Maradona, aseguró que en la muerte del ex futbolista existió "negligencia, imprudencia e impericia, las tres cosas". "Maradona no estaba en condiciones de alta y tampoco estaba profundamente chequeado. Para mi existió negligencia, imprudencia e impericia, las tres cosas", explicó el facultativo. Incluso el ex médico del "diez", dijo que se sorprendió cuando los colegas de la Clínica Olivos y Leopoldo Luque, quien atendía a Maradona tras la operación en la cabeza "le dieron el alta", ya que a su criterio "necesitaba un control constante y continuo". ALUNIZÓ La sonda Chang´e-5, que China lanzó rumbo a la Luna el 23 de noviembre, llegó a destino y comienza con su misión de recolección de materiales. La sonda tiene como objetivo traer a la Tierra dos kilogramos de muestras de suelo y rocas lunares. En caso de éxito, la misión Chang´e-5 convertirá a China en el tercer país que ha logrado recolectar muestras lunares, después de que décadas atrás lo hicieran los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). Antes de alunizar, el módulo de descenso con el aparato de despegue se separó del bloque orbital y de la cápsula espacial, que permanecerán en la órbita de la Luna a una altitud de 200 kilómetros en modo de espera.



3 de Diciembre de 2020

