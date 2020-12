P U B L I C



Hoy realizará su última práctica en Otamendi de cara al duelo de este viernes frente a Central Ballester. El plantel de Puerto Nuevo realizará en la mañana de hoy su última práctica de cara al debut de mañana viernes frente a Central Ballester. Si las lluvias lo permiten, el entrenamiento Auriazul se desarrollará en el predio del Centro Cristiano Evangélico ubicado en el barrio Otamendi, donde los dirigidos por Gastón Dearmas hicieron la mayor parte de su preparación para este Torneo de Transición de la Primera D. Así, el DT Portuario confirmará hoy los 18 jugadores que conformarán la planilla en esta primera presentación, pautada para las 17.10 horas, en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Carlos Petrussa. En este sentido, el entrenador no podrá contar con el mediocampista Santiago Palacio (se recupera de un desgarro muscular) ni tampoco con el delantero Rodrigo Fleitas, quien sufrió un severo esguince de tobillo y podría perderse todo el certamen. El entrenamiento de hoy, además, marcará el final de una preparación de apenas cinco semanas, dado que la actual tiene las características propias de una competencia. En este período, Puerto Nuevo solo pudo disputar dos amistosos: uno ante Juventud Unida en Campana y otro frente a Sportivo Barracas como visitante.

DEARMAS DEFINIRÁ HOY LOS CONVOCADOS PARA EL DEBUT ANTE CENTRAL BALLESTER. FASE CAMPEONATO - FECHA 1 VIERNES - 17.10 horas: Dep. Paraguayo vs Lugano / Wenceslao Meneces SÁBADO - 17.10 horas: Def. de Cambaceres vs Atlas / Nicolás Mastroieni - 17.10 horas: Sp. Barracas vs Claypole / Guido Mascheroni - Libre: Liniers FASE REVÁLIDA - FECHA 1 VIERNES - 17.10 horas: Puerto Nuevo vs Central Ballester / Carlos Petrussa - 17.10 horas: Ctro Español vs Juventud Unida / Gonzalo Pereira SÁBADO - 17.10 horas: Muñiz vs Argentino (R) / Fernando Cruz - Libre: Yupanqui. Nueve meses después, vuelve el fútbol oficial a #Campana:

