Pasaje Talavera: estuvimos realizando una jornada de pesca por el Pasaje Talavera con muy buenos resultados, logrando muy buenos ejemplares de pati, bagres amarillos y blancos, sumándose a la variada excelentes porteñitos. En busca de tarariras en sectores playos y de juncales dimos con ejemplares que superaron los dos kilos de peso, utilizando como carnada rodajas de anguilas en los anzuelos. Con respecto a los dorados si bien observamos algunos cazando en la zona, el viento de este día no nos favoreció para lograr alguna captura. Berisso: El amigo y guía de pesca Ariel Esteban me hace llegar el siguiente informe: "Hola Luis María, un saludo para vos y para todos los seguidores del Semanario del Pescador. Bueno te cuento un poquito cómo estuvo la pesca este finde. Con respecto a la pesca de bagres de mar no tuvimos buenas mareas y se hizo algo complicada la pesca. Si bien todavía está buena en esta etapa de transición donde ya se están retirando los bagres, este fin de semana se nos complicó un poco la pesca, pero bueno es así sabemos que para hacer esta pesca tenemos que ligar con las mareas y eso hace que a veces cuando las mareas no son normales los mimosos no coman firme. Con respecto a la pesca de bogas mejoró bastante en los malecones, sea poblado de bogas medianas entre algunas medianas salen esas buenas y como pasa siempre en el principio de temporada entra gran cantidad de bogas medianas y algunas buenas y después ya se van afirmando las de buen porte a medida que van pasando los días. Salieron carpas grandes y algunos doraditos en el interior del Delta de Berisso se estuvieron dando con señuelos, así que es el panorama por ahora en lo que va este desde esta semana. Así que como siempre Luís felicitarte por el programa y te agradezco por el espacio". Concordia: Desde Concordia Cacho Toller me informa: "Hola Luis María bueno nosotros este fin de semana ya estamos habilitados para arrancar con Turismo, ya tenemos todo organizado para atender a los amigos pescadores del país que quieran venir a visitarnos. El pique acá se está dando la boga anclado y dorado anclado con carnada, lo que pasa es que está muy bajo el río y no permite garetear digamos entonces estamos haciendo una pesca mayormente anclado. Se están dando algunas piezas de buen tamaño digamos y nosotros ya arrancamos a partir del viernes 4 de Diciembre. Así que de momento es todo lo que tengo por ahora, o sea Entre Ríos no va a pedir hisopado, no va a pedir seguro de COVID y bueno no va a pedir tampoco cuarentena. Prácticamente está liberada la entrada a Concordia, te dejo un gran saludo para vos y todos tus seguidores". Villa Paranacito: Otro gran amigo y guía de pesca Gustavo Ramondegui desde Paranacito me hace llegar su informe semanal: "Hola Luis cómo te va, el pique sigue igual que la semana pasada algunos doraditos de los chicos a medianos. Lo que nos sigue complicando es el agua baja, salvo alguna Sudestada como por ejemplo la que tuvimos el lunes que sube un poco más el agua por la Sudestada, pero de ahí y al toque baja y te complica mucho para navegar. Lo que si sigue bueno firme y conveniente es la pesca de tarariras y bueno alguna boguita algunos bagres y algún que otro doradito dentro de los arroyos cuando no se puede salir a navegar sobre el Uruguay, las taruchas siguen activas tanto con señuelos como con carnadas. Así que bueno Luís no tengo mucho más para agregarte por ahora, esperemos que el agua empiece a crecer en algún momento, que empiece a acercarse por lo menos a los valores normales como para poder aunque sea navegar en lo mínimo, pero es lo que hay y hay que aguantarla entre la pandemia y el agua baja la verdad que este año fue muy muy complicado. Bueno Luís será hasta la próxima semana un abrazo grande para vos y para todos tus seguidores". Paraná de las Palmas y aledaños: Nuestro amigo y corresponsal Valentín del Castillo nos hace llegar el siguiente informe: "Hola Luis cómo va bueno este es un informe del fin de semana realizamos una pesca breve el sábado y el domingo. El sábado fuimos a las instalaciones del Campana Boat Club donde sigue muy firme la variada la mayoría de los piques siempre se dan con un púlpito de lombriz, con tripa y salami no hay caso, los piques y capturas más seguidos con lombriz son de pati y bagre amarillo impresionantes especiales para el frito. También empezaron a darse algunos dorados de costa con boyas encarnadas con mojarras. El domingo le fuimos a hacer un intento a varias lagunas, también fuimos a arroyos a zanjas a probar a la tarucha la cual no hubo caso probamos con artificiales, con ranas de goma, con señuelos de media agua, señuelos de superficie, tiramos con boyas con mojarras con bagres pero no se dio la tarucha. El domingo por ahí el viento nos jugó un poco en contra así que la pesca no fue buena, pero después fuimos para el lado del quinientos acá cerca de la fábrica de Campana y dio muy buen resultado en cuanto a la variada lindos paticitos y lindos bagres, también la captura de un pico pato que fue devuelto al agua pero como dije, también hicimos intentos al manduví que tampoco estuvo presente así que la pesca con boya el domingo no estuvo muy buena. El domingo por ahí el viento nos jugó un poco en contra así que la pesca no fue buena, pero después fuimos para el lado del quinientos acá cerca de la fábrica de Campana y dio muy buen resultado en cuanto a la variada lindos paticitos y lindos bagres, también la captura de un pico pato que fue devuelto al agua pero como dije, también hicimos intentos al manduví que tampoco estuvo presente así que la pesca con boya el domingo no estuvo muy buena. Pero la variada sigue firme, ahora hay que esperar nuevamente que salga la luna nueva para hacer una buena pesca nocturna, porque en este momento estamos en luna llena y por lo general de noche se complica la pesca. Pasaje Talavera con excelentes ejemplares de tarariras como la que vemos en esta foto, que marco en la balanza los dos kilos trescientos de peso.



