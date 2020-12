La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Profesionales del Hospital San José evalúan agremiarse al CICOP







Es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Durante la manifestación se hicieron presentes varios gremios y políticos locales. Para el municipio "no eran médicos de Campana" los que se sumaron a la protesta. Al igual que en diferentes lugares de la Argentina por conmemorarse el Día del Médico, ayer al mediodía tuvo lugar una nueva manifestación de protesta organizada por la Asociación de Profesionales del Hospital San José, donde volvieron a expresar su preocupación por la falta de una recomposición salarial por parte del municipio, una caída en la servicios prestados y en las condiciones laborales. La Dra. Lorena Hovan-yecz, Presidente de la Asociación de Profesionales, y su Vicepresidente Ariel Longuiño expresaron que "hay profesionales del Hospital que directamente se están yendo a trabajar a otros municipios que pagan mejor o directamente al área privada". En el lugar se encontraba también Pablo Maciel, Secretario Gremial de CICOP de la Provincia de Buenos Aires, quien bajó a Campana "para apoyar su apoyo incondicional los profesionales del Hospital San José porque el reclamo que están haciendo es totalmente legítimo". En ese sentido, trascendió que su visita estuvo asociada también a impulsar la afiliación a su gremio de los profesionales del San José, quienes se encuentran "evaluando seriamente" la posibilidad de contar con su propia representación gremial, dado que hoy no la tienen. "Estamos atados a la paritaria municipal: lo que ellos consigan, es lo que nos dan a nosotros", explicó la fuente consultada por La Auténtica Defensa. También se sumaron a la manifestación empleados municipales, quienes se solidarizaron con la protesta y expresaron también sus propios reclamos ante la prensa. Al enfrentar los micrófonos, el Secretario General, Carlos Barrichi expresó su indignación "no sólo porque todavía no se cerró la paritaria 2019, sino que ofrecen un 4% por todo el 2020 y un 6% para el 2021, lo que supone una pérdida contra la inflación de al menos un 30%". Además estuvieron presentes varios gremios con representación en la ciudad y los concejales Axel Cantlon de la UV Calixto Dellepiane, y Marco Colella y Oscar Trujillo del PJ - Frente de Todos, además del Consejero Escolar Alejo Sarna.

Para el municipio "no eran médicos de Campana" los que se sumaron a la protesta.





La manifestación tuvo lugar sobre la calle Jacob, que fue cortada por casi una hora.





Barrichi, Hovanyecz y Maciel ayer, intercambiando teléfonos. PARA EL MUNICIPIO FUERON POCOS LOS MÉDICOS LOCALES QUE PARTICIPARON DEL RECLAMO Según señalaron, se trató de un "reclamo político de sindicatos y dirigentes". El gobierno se expresó sobre las protestas en distintos hospitales de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, por reclamos de mejoras salariales, entre ellas la realizada en el Hospital local y comunicaron que la mayoría de los participantes en la misma "no eran médicos de Campana". "La mayoría de los que participaron son médicos de otras ciudades, que representan a entidades gremiales. También estuvieron dirigentes del Sindicato Municipal y otros sindicatos, y dirigentes", argumentaron. "La mayor parte del personal médico del hospital sabe de los esfuerzos que se hacen para mejorar día a día sus condiciones laborales", finalizó el parte de prensa municipal. #Ahora en el día del médico, reclamo salarial del personal del Hospital Municipal San José. Aproximadamente 100 personas sobre calle Alberti pic.twitter.com/mIliATcCpk — Daniel Trila (@dantrila) December 3, 2020 #Dato VIDEO️ reclamo salarial del personal del Hospital Municipal San José pic.twitter.com/5Xnjq7jVYY — Daniel Trila (@dantrila) December 3, 2020

Profesionales del Hospital San José evalúan agremiarse al CICOP

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar