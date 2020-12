La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Choca contra un camión estacionado







Fue ayer, sobre la Ruta 6 y Bertolini. Sólo daños materiales. Una Renault Duster impactó ayer contra un camión batea al servicio de la empresa Scrap que se encontraba sobre la banquina de la Ruta 6 y Bertolini, frente a la panadería Ariel. Una versión sin confirmar, indica que un segundo camión se encontraba detenido sobre la ruta propiamente dicha, mientras ambos choferes dialogaban entre sí cuando ocurrió el accidente. Fruto del impacto, se deformó el frente de la camioneta y perdía fluidos mientras se esperaba a la grúa. En el lugar se presentó un móvil del SAME, pero tanto la conductora como los dos jóvenes que la acompañaban resultaron ilesos.

A pesar del fuerte impacto, los tres pasajeros resultaron ilesos y no hizo falta la intervención del SAME.

#Dato choque en Ruta 6 y Bertolini. Una Renault Duster chocó de atrás a un camión Renault 380 con acoplado de Scrap. No hubo heridos, SAME se presentó sin trasladar. Policía Local verificó el intercambio de documentación para el seguro. pic.twitter.com/4soe6FPoA0 — Daniel Trila (@dantrila) December 3, 2020

