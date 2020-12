La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Coronavirus:

Campana reportó 10 nuevos positivos y 60 altas médicas







Así, los casos recuperados ya representan el 94,4% de los totales. Y solo 115 vecinos se encuentran transitando la enfermedad en la ciudad. En su parte de este jueves, la Secretaría de Salud municipal notificó 10 nuevos positivos de coronavirus en la ciudad y, además, otras 60 altas médicas. De esta manera, el número de recuperados en Campana ascendió a 3.703. Esta cifra representa que el 94.4% de los vecinos que se contagiaron la enfermedad (3.923 en total) ya ha recibido el alta médica. Al mismo tiempo, permite que se sigan reduciendo los casos activos en la ciudad: actualmente son apenas 115 los vecinos que transitan el virus (un mes atrás eran 758). En cuanto a la evolución de los contagios, los diez positivos confirmados ayer marca un descenso respecto a los dos días anteriores (22 y 21), aunque la semana actual ya ha acumulado un 50% más de casos que la anterior (68 contra 44). Igualmente, en los últimos once días, el promedio de casos diarios en Campana de las últimas siete jornadas nunca superó los 12. Ayer quedó en 10,9, aunque la media de esta semana se encuentra en 17 hasta el momento. El parte municipal de este jueves no informó nuevos decesos, por lo que el cuadro de situación de la ciudad presenta ahora 3.923 casos totales que se dividen en 115 que se encuentran activos, 3.703 que se han recuperado y 105 que han fallecido. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de las 17:24 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 4.164 casos totales. Es decir: 13 más que los que mostraba el miércoles y 241 más que los indicados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. En tanto, la diferencia en cuanto a las muertes se mantuvo respecto al informe local, dado que en el reporte provincial siguen figurando 106 fallecidos en Campana.

DESDE PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE, EN CAMPANA SE HAN REPORTADO 411 NUEVOS POSITIVOS Y 1.009 ALTAS MÉDICAS.





ZÁRATE INFORMÓ UNA NUEVA MUERTE Una vecina que había fallecido el último sábado fue cargada ayer como positiva de coronavirus. Escobar y Pilar reportaron dos decesos cada uno. Y en Exaltación no se registraron nuevos casos. La Municipalidad de Zárate confirmó que el distrito incorporó una nueva muerte a su estadística de coronavirus: se trata de una mujer de 80 años que falleció el pasado sábado en la Clínica Santa Clara y que ayer fue registrada como positivo de coronavirus por el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA). De esta manera, la vecina ciudad acumula ahora 118 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia y su tasa de letalidad creció a 3,39% (0,71% más que en Campana). Además, Zárate también notificó 10 nuevos contagios y 8 altas médicas, por lo que su cuadro de situación quedó conformado por 3.483 casos que se dividen en 341 que se encuentran activos, 3.024 que se han recuperado y 118 que han fallecido. El informe del municipio se completa con 229 análisis que están pendientes de resultado. Por su parte, la Mesa Local de Emergencia Sanitaria de Escobar señaló ayer 17 nuevos positivos, 22 altas médicas y 2 decesos. Así, ahora acumula 9.409 casos totales: 1.228 se encuentran activos, 7.934 que se han recuperado y 247 que han fallecido. En tanto, Exaltación de la Cruz no reportó nuevos contagios y sí sumó cinco altas médicas, por lo que su cuadro de situación se mantuvo con 1.030 casos totales. Ahora, 77 se encuentran activos, 930 se han recuperado y siguen siendo 23 los fallecidos. Finalmente, en Pilar se registraron 36 nuevos positivos, 30 altas médicas y 2 muertes. De esta manera, los casos totales en el distrito ascendieron a 13.313, que se dividen en 927 que se encuentran activos, 12.094 que se han recuperado y 292 que han fallecido. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó hoy 10 nuevos positivos y, además, otras 60 altas médicas. Así, sigue descendiendo el número de casos activos en la ciudad: ahora son 115. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/hPqgp9ObFT — Daniel Trila (@dantrila) December 4, 2020

