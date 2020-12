La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Primera D:

El Auriazul debuta hoy en el Torneo de Transición con la ilusión de llegar a pelear por el segundo ascenso de la Primera D. El partido comenzará a las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos. Más de nueve meses después, Puerto Nuevo volverá a disputar un partido oficial como local. Será esta tarde, cuando reciba la visita de Central Ballester por la primera fecha de la Fase Reválida del Torneo de Transición de la Primera D. Se trata de un certamen sin margen de error para el Portuario: si quiere tener un lugar en la pelea por el segundo ascenso, deberá ser primero en esta zona de siete equipos que se pondrá en marcha desde las 17.10 horas en el estadio Carlos Vallejos con el arbitraje de Carlos Petrussa. La última vez que el Auriazul se presentó en el barrio Don Francisco fue el pasado domingo 23 de febrero, cuando igualó 1-1 con Centro Español. Después, sus siguientes dos partidos fueron como visitante: el último, el domingo 15 de marzo, fue victoria 1-0 sobre Sportivo Barracas en cancha de Deportivo Morón, donde Gastón Dearmas hizo su debut oficial como DT del equipo de nuestra ciudad. Ahora, el Tonga está desarrollando un proyecto propio, aunque con las limitaciones que impuso la pandemia y con apenas cinco semanas de preparación para este Torneo de Transición. En este camino sufrió dos contratiempos importantes: el desgarro que padeció el mediocampista Santiago Palacio (está entre los convocados, pero llega con poco rodaje) y el severo esguince de tobillo del delantero Rodrigo Fleitas, quien se perfilaba como titular. La nómina de convocados para el debut de esta tarde está conformada por 21 nombres, porque también hay otros jugadores en duda, como Nicolás Colombano. Así, los citados por Dearmas para este primer compromiso son los arqueros Javier Balbuena y Tabaré Benítez; los defensores Santiago Candia, Agustín Godoy, Sandro Areco, Santiago Ojeda, Uriel Huarte y Ezequiel Ramón; los mediocampistas Kevin Redondo, Eliseo Aguirre, Francisco Ramis, Ramiro López Otamendi, Agustín Monteleone, Facundo Ibáñez, Selem Lojda, Santiago Palacio, Nicolás Colombano y Tomas Fumeau; y los delanteros Alan Sosa, Nazareno Gómez y Orlando Sosa Aunque no está confirmada, la alineación del equipo de nuestra ciudad sería con Benítez; Ojeda, Candia, Areco, Ramón; Lojda, Redondo, Colombano o López Otamendi y Gómez o Ramis; Ibáñez y Alan Sosa. Por su parte, el Canalla llegará a Campana bajo la conducción técnica de la dupla con el delantero Gastón Aranda como principal figura (el atacante de 35 años se incorporó en este proceso al conjunto de José León Suárez). Hoy, además de Puerto Nuevo vs Central Ballester, también jugarán Centro Español vs Juventud Unida por la Fase Reválida y Deportivo Paraguayo vs Lugano por la Fase Campeonato.



EL AURIAZUL LLEVA MÁS DE NUEVE MESES SIN JUGAR OFICIALMENTE EN CAMPANA. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 76. En 75 partidos, Puerto Nuevo ganó 26 veces, Central Ballester se impuso en 27 ocasiones y empataron en 22. Puerto convirtió 119 goles, mientras Ballester anotó 114. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. Jugaron 39 partidos: Puerto ganó 14 (70 goles), Ballester logró 8 triunfos (49 goles) y empataron 17 veces. COMO LOCAL CENTRAL BALLESTER. En 36 partidos, Puerto ganó 12 veces (49 goles), Ballester venció en 19 oportunidades (65 goles) y se registraron 5 empates. EL ULTIMO ENCUENTRO LOCAL. El sábado 2 de noviembre de 2019, por la 8ª fecha del Apertura, igualaron 1-1 en Campana. Iván Ruiz abrió la cuenta para la visita y Orlando Sosa marcó el empate para el Portuario. APOSTILLAS: Puerto Nuevo acumula 3 encuentros sin perder ante Ballester, con dos victorias y una igualdad. La última derrota se produjo el lunes 5 de febrero de 2018, por la 16ª fecha del Campeonato 2017/18: 1-0 con gol de Sebastián Ybarez en cancha de Colegiales. Como local, el Portuario suma 3 partidos sin derrotas con un triunfo y dos empates. El último traspié en esta condición tuvo lugar el domingo 30 de octubre de 2016, por la 10ª fecha del Campeonato 2016/17: 1-0 con gol de Federico Sellechia. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 2003 El sábado 8 de marzo, por la 8ª fecha del Campeonato 2002/03, Puerto Nuevo se impuso por 6 a 0 sobre Central Ballester. La síntesis del partido fue la siguiente: PUERTO NUEVO (6): Esteban González; Aldo Sálega, Maximiliano Guglielmo, Nicolás Gásperi y Federico Gásperi; Francisco Portillo (h) (Cristian Ariel Caviggia), Pablo Vila, Cristian Rodríguez y Damián Rivas Karlic; Nicolás González (Cristian Lugo) y Orlando Sosa (Diego Rosada). DT: Sergio Vázquez- Fabián Márquez. SUPLENTES: Pablo Menón y Julio Navarro. CENTRAL BALLESTER (0): Juan Laurenzano; Luciano Moyano, Héctor Ledesma, Ezequiel Batalla y Juan González; Iván Scoglio (Ariel Petrussa), Mariano Saturnino Muñoz, Gustavo Giménez y Julio Adrián Monsalvo (Damián Gómez); Mario Tartaglia y Pablo De la Torre. DT: Mauricio Aranda. SUPLENTES: Jorge Rodríguez, Sergio Sosa y Carlos Leis. GOLES: PT 12m Sosa, 23m González, 24m Guglielmo y 27m Sosa (PN). ST 35m Rivas Karlic -de penal- y 43m Caviggia -de penal- (PN). EXPULSADO: ST 38m Muñoz (CB). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Adrián Rastelli.

