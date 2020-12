La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Niño se lesiona los genitales al tirarse de un tobogán







El accidente tuvo lugar en la plaza del barrio Santa Lucía y fue intervenido en el Hospital San José. Defensa Civil estuvo en el lugar y valló el tobogán hasta que sea reparado. Ayer por la tarde ingresó por la Guardia del Hospital San José un menor de 5 años en un solo grito junto a sus padres. Minutos antes se había abierto el pene al engancharlo con un clavo salido en el tobogán que se encuentra en la plaza del barrio Santa Lucía, en el límite con Zárate, sobre la Ruta 6. Según trascendió, el niño fue atendido por el Urólogo de guardia, quien procedió a suturarle la dolorosa herida. Aparentemente, no resultó ser muy profunda y se espera una evolución favorable. La plaza es un rectángulo de unos 7 metros de ancho por 40 de fondo contra las vías del ferrocarril que, según los vecinos, recibió los antiguos juegos que fueron reemplazados en la intervención de la plaza de San Cayetano. El tobogán se encuentra con varias tablas rotas y fue vallado por Defensa Civil luego del accidente, a la espera que sea reparado. "Además del mantenimiento de los juegos, necesitamos que se ponga algún tipo de protección para que los muchachones no entren con las motos y hagan desastres. De un lado colocaron un guardarrail, pero tiene los extremos en punta y es muy peligroso. Acá los chicos andan corriendo y no se fijan. Habría que redondear las puntas con una amoladora o directamente poner otra cosa", opinaron los vecinos.

Un guardarrail colocado en uno de los lados de la plaza, sería un potencial peligro para los más chicos.





El tobogán fue vallado por personal de Defensa Civil, aseguraron los vecinos.

#Dato en barrio Santa Lucía un niño de 6 años se lastimó los geniales con un clavo salido en un tobogán en mal estado, los vecinos manifestaron su descontento por la falta de mantenimiento de la plaza de 7 x 40 mts, además el barrio en general abandonado por la SF y el municipio. pic.twitter.com/dWqG8exNSf — Daniel Trila (@dantrila) December 4, 2020

