Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. QUEJA VARIADA "Avenida Mitre y Santiago del Estero ahora está más roto. La Plaza Del Re sigue sin luz, a media cuadra sobre Santiago del Estero, al lado de la Escuela Media 1, está la lámpara quemada" muestra Alejandra. CON PÉRDIDA Y SIN PRESIÓN "Pérdida de agua sobre el cruce de calle (Savio 1121 Villanueva) que por ese motivo no tenemos presión. Ya hice varios reclamos a ABSA por teléfono porque la oficina está cerrada. Se acerca el verano y el problema del agua va a empeorar" escribe Cecilia. DESAGÜE OBSTRUIDO "Namuncura y Jujuy. Vergonzoso, pareciera que no corresponde al municipio la alcantarilla de desagüe tapada" muestra Eduardo. OCHO MESES SIN CAMBIOS "Desde abril está esta perdida de agua en Estrada al 1000 entre Berutti y Castilla. Quiero alguna solución" escribe Cecilia. CALLES INTRANSITABLES "Es un desastre cuando llueve la calle Grassi esquina Pagani (barrio Las Praderas). Somos muchos los que salimos temprano a trabajar y no se puede pasar" muestra Irma Isabel.



#QuejaVecinal enorme rotura del pavimento en Ruta 6 altura Granaderos, bajo la pasarela, donde hace 4 días se accidentó un vecino con la moto transitando de noche en ese lugar. Puede verse la profundidad del pozo, una tranpa permanente, igual que otras roturas en la Ruta oscura pic.twitter.com/PQ4c4atzHU — Daniel Trila (@dantrila) December 1, 2020

