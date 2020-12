La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Breves: Noticias de Actualidad

INVERTIR ES LA CLAVE El presidente Alberto Fernández cerró la Conferencia Industrial organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA) desde el partido bonaerense de Quilmes y en ese marco afirmó que "de la pobreza se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo". "La Argentina ya empezó a girar, venimos de tres meses consecutivos donde la recaudación creció por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse, la industria toda se está moviendo, todos los días me encuentro con empresarios que me lo dicen. La Argentina se está recuperando, la Argentina empezó a moverse", destacó el mandatario. Y señaló: "El tema es cómo queremos que siga ese movimiento, si queremos repetir historias o si es un momento fundacional para construir otro país. Yo creo que es un momento fundacional". MÁS POBREZA El índice de pobreza subió al 44,2%, según la medición realizada entre julio y octubre últimos por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA). Un 34,1% de la población se ubicó en la categoría de "pobres no indigentes" mientras que un 10,1% están en la indigencia, es decir, no pueden cubrir la canasta alimentaria básica, según el informe de esa institución elaborado sobre la base de los ingresos. La mayor cantidad de pobres, que ya rondarían los 20,3 millones de personas, se disparó en medio de la pandemia de coronavirus, que impactó muy fuerte sobre la actividad económica. Para la UCA, en el período julio-octubre el desempleo ya llegaba al 14,2%, lo que representa unos 2,7 millones de personas. AUMENTOS VACUNOS La carne vacuna tuvo en noviembre aumentos que completaron un promedio del orden del 30% e impactará en la inflación general del mes, además de representar un piso para diciembre, tradicionalmente alcista por la mayor demanda a raíz de las fiestas de fin de año. Las explicaciones de la importante disparada de precios en noviembre -que contrastó con el comportamiento de octubre, con estabilidad y hasta baja en algunos cortes- viene de la mano de los efectos no deseados de dos variables que, en otros órdenes, fueron favorables para la economía. Esos fenómenos fueron, por un lado, el aumento de los precios internacionales de las commodities y, por el otro, la paulatina flexibilización del aislamiento social, preventivo y obligatorio en la mayor parte del país, que en algunas regiones pasó a ser distanciamiento. BIEN LOS USADOS La venta de autos usados cayó casi 14% interanual en los primeros once meses del 2020, pero terminará el año mejor de lo pronosticado por los concesionarios en el peor momento de la pandemia. Así lo indicó un informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA), en el cual se consignó que en noviembre se vendieron 144.994 unidades, con una suba del 12,42% comparado con igual mes del 2019 (128.981 unidades). Si se compara con octubre (153.985 unidades), la baja llega al 5,84%. En los 11 primeros meses se vendieron 1.356.299 unidades, un 13,98% menos que en igual período de 2019 (1.576.690 vehículos). LOCO AL VOLANTE Un auto atropelló a multitud en una zona peatonal de Alemania y dejó dos muertos y 15 heridos. El hecho se produjo en una zona peatonal del centro de la ciudad surocccidental alemana de Tréveris. Ninguna autoridad precisó si se trató de un accidente o un ataque, pero el incidente llega cuatro años después de que un islamista matara a 12 personas al embestir a una multitud en un mercado navideño en Berlín, la capital de Alemania. El conductor fue detenido, dijo la policía de Tréveris. Testigos dijeron haber visto un auto oscuro marca Range Rover que hizo que la gente "volara por el aire" al embestir a una multitud de peatones cerca del principal mercado de la ciudad. El auto atropelló a padres con sus chicos al avanzar hacia el mercado, que este año no abrió por el coronavirus.

