Julio César Amoroso no podrá ejercer cargos públicos de por vida

Se trata del ex titular de la delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la provincia, quien fue procesado en 2018 por extorsionar a un constructor de Escobar. "No hay que olvidar que antes de ejercer ese cargo, fue el secretario privado del Intendente Abella", señaló la Diputada de nuestra ciudad, Soledad Alonso. "En mi condición de presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja de la Provincia tuve acceso a la sentencia del Juez Chausis y puedo confirmar que el señor Julio César Amoroso fue condenado por extorsión mientras ejercía la jefatura de la delegación Campana del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal. No podrá ejercer cargos públicos de por vida, y tiene una prisión en suspenso pero deberá realizar tareas comunitarias, además de pagar una multa y las costas del juicio", señaló la Diputada Provincial de nuestra ciudad, Soledad Alonso, en declaraciones brindadas a los portales de noticias "La Tecla" y "Letra P". Junto con un funcionario subalterno quien se desempeñaba como inspector del Ministerio, Amoroso fue procesado en 2018 por extorsionar a un constructor para no clausurar dos obras en un country de Escobar que se encontraban en progreso. El caso tomó singular repercusión incluso en medios nacionales, dado que antes asumir el puesto en la delegación del Ministerio, Amoroso renunció a su puesto al frente de la Secretaría Privada del Intendente Abella que ejerció entre 2015 y 2016, cuando fue convocado desde la provincia. Su imagen, saliendo esposado de la Delegación de la calle Sivori, se viralizó en las redes. "No hay que olvidar que antes de ejercer ese cargo, fue el secretario privado del Intendente Abella. Amoroso no es un vecino de Campana, sino del núcleo duro del macrismo y más allá del delito que cometió, que no es menor, mientras duró en su cargo fue funcional al industricidio que tuvo lugar en toda la provincia. Acá caían puestos de trabajo todos los meses, sabemos lo que pasó con las químicas y petroquímicas en particular, y durante esos conflictos los trabajadores nunca se sintieron defendidos, algo que no sorprende porque está en línea con la lógica que atraviesa a Juntos por el Cambio. Lo vemos hoy con la poca o nula voluntad del Ejecutivo local en llegar a un acuerdo salarial con los trabajadores municipales y los profesionales al servicio del Hospital San José. Como integrante del movimiento obrero, no puedo dejar de decir que la función de Amoroso en el Ministerio de Trabajo fue totalmente prescindible, no hizo absolutamente nada en favor de la clase trabajadora, y además era una persona corrupta que fue mano derecha de Sebastián Abella, quien actualmente sigue siendo intendente en Campana", afirmó.

