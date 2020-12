La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Una campanense a la cabeza de la Dirección de Flora y Fauna de la Provincia







Se trata de Licenciada Marina Reyes, quien desde mediados de año fue contratada como asesora de esa dependencia. "El conflicto número uno es el mascotismo. No distinguimos que un animal silvestre no es una mascota", señala sobre nuestra región. "Trabajamos por los recursos naturales, la flora y la fauna, especialmente con los conflictos que se producen en la convivencia con los entornos productivos. A modo de ejemplo, en este momento estamos trabajando particularmente con los problemas que surgen entre pumas y productores agropecuarios. En estos tiempos de pandemia, los pumas se avistaron en lugares donde se creía que la especie no tenía presencia, se acercaron más a las estancias y ahí, obviamente en vez de cazar una vizcacha para alimentarse cazan un cordero, con la consecuente pérdida para el productor", señala la Licenciada Marina Reyes, flamante Directora de Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario. Marina es nieta de Luciano Reyes, con cuyo nombre fue bautizada la EET 1 de nuestra ciudad. Miembro fundadora de la ONG "Yo No Mato Serpientes" y especialista en marketing y comunicación, fue contratada como asesora para la Dirección de Flora y Fauna a mediados de año. "Hubo una reestructuración dado que la Lic. Mónica Rodríguez, la anterior Directora, inició sus trámites jubilatorios. Es así que el Lic. Cristian Amarilla, Subsecretario del área, me propuso el cargo y acepté con gusto el desafío". Según explicó, la Dirección tiene un staff de unas 60 personas de diferentes especialidades, entre ellos fiscalizadores que cubren geográficamente toda la provincia, y además equipos técnicos transdisciplinarios. "Mi trabajo es más de territorio y que de oficina. Hay que ponerle el cuerpo, estar en toda la provincia: donde hay conflictos reales, y también de manera preventiva. La provincia es muy extensa y las realidades del territorio, muy variadas. Las situaciones de abordaje socioproductivo en un lugar son completamente distintas a las que tenés en otro a menos de 100 km. Por eso se priorizan los denominadores comunes, para lograr sinergia en los procesos. Voy a poner el acento en la educación ambiental, la concientización, necesitamos aprender a respetar y a cuidar la fauna silvestre". En cuanto a la mirada de su Dirección sobre nuestra región, comenta: "El conflicto número uno es el mascotismo. No distinguimos que un animal silvestre no es una mascota. Una mascota es un perro, un gato… eventualmente un animal que nace en un criadero habilitado por Flora y Fauna de la provincia, y cuenta con la documentación correcta que avala su origen. Y, desde ya, bajo una tenencia responsable que garantice la calidad de vida del animal. Apropiarse de un animal de la naturaleza no es legal. Hay que generar mucha conciencia alrededor de este tema. También la caza de fauna silvestre es un tema candente en el Delta, en especial los tremendos delitos cometidos contra nuestro emblemático protegido: el Ciervo de los Pantanos". Además de especialista en marketing y comunicación, Reyes es rescatista, enfermera veterinaria, tiene un título internacional en Manejo de Fauna Silvestre y Bioseguridad, y cuenta con experiencia en liderazgo personal y organizacional, sustentabilidad, y desarrollo de proyectos.

"Voy a poner el acento en la educación ambiental, la concientización, necesitamos aprender a respetar y a cuidar la fauna silvestre", adelantó Reyes. (Foto: MAXI ALBERTO)



