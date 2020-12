La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 NotiCMR:

Campaña de prevención del Cáncer de Piel 2020

Por Dra. Mercedes Nusshold











Todos los años en el mes de noviembre la Sociedad Argentina de dermatología organiza la campaña de prevención del cáncer piel. Normalmente se realizan chequeos gratuitos de la piel con dermatólogos en numerosos centros públicos y privados adheridos en todo el país. Si bien los dermatólogos que seguimos trabajando a pesar de las condiciones impuestas por la pandemia por Covid-19, realizamos controles de los lunares de todos modos, este año la campaña va dirigida especialmente a concientizar a la población sobre el cáncer piel, que es uno de los cánceres más frecuentes, pero que existen formas de prevenirlo, especialmente mediante la fotoprotección y el autocontrol de la piel. Así que acá les cuento un poco más de estas dos herramientas de prevención tan valiosas: 1. Protección solar: a. Respetar horarios, evitando estar expuestos al sol entre las 10 y las 16 horas. b. Usar cremas protectoras que en el envase especifiquen que tienen un FPS mayor a 30 y que nos protegen de rayos UVB y UVA. Recordar que debe aplicarse 30 minutos antes de la exposición y renovarlo cada 2 o 3 horas y también si realiza deportes o se moja. La cantidad debe ser adecuada, sin olvidar de colocar en las orejas, el cuero cabelludo, dorso de pies, cuello. c. Usar gorro, ropa clara o ropa con protección UV (especialmente recomendable para los niños), anteojos de sol comprados en ópticas. 2. Autocontrol de la piel: a. Realizarlo una vez al mes, complementando la revisión anual por un dermatólogo. b. Usar buena luz y un espejo o pedir ayuda a otra persona para las zonas más difíciles, como el cuero cabelludo o la espalda. c. Realizar siempre el mismo recorrido, para evitar no saltear ninguna zona, se puede empezar de la cabeza a los pies o al revés. d. No olvidar pliegues, áreas genitales, uñas, la cavidad oral, las palmas y las plantas. Existe una regla simple para detectar características de los lunares o manchas que deben llamarnos la atención: la regla ABCDE (ver gráfico) Ante cualquier duda SIEMPRE consultar con un dermatólogo. En CMR somos 3 que formamos un equipo en el cual nos acompañamos y complementamos. Te esperamos para tu chequeo anual. Para más información sobre la campaña: https://www.cancerdepiel.org.ar/ Dra. Mercedes Nusshold, Dermatóloga - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606

