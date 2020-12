La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 4 de Diciembre







DÍA DE LA PUBLICIDAD En este día se conmemora la celebración del Congreso de Publicidad en Buenos Aires en el año 1936; el mismo fue organizado por la "Asociación de Jefes de Propaganda" con el propósito de delinear el accionar de la actividad y promover la enseñanza publicitaria en el país. Esta jornada representa el nacimiento del espíritu de cooperación y dignificación de la actividad publicitaria; asimismo se reconoce el importante papel de la industria publicitaria y se realizan proyecciones a futuro. BOCA SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL APERTURA 2011 Hace 9 años Boca vencía 3 a 0 a Banfield en La Bombonera y se consagraba campeón del Apertura 2011. En ese entonces, el "xeneize" terminaba con una sequía de 3 años sin títulos puesto que la última vez que había salido campeón fue en el Apertura 2008 bajo el mando de Carlos Ischia. El equipo dirigido por Julio César Falcioni e integrado por Rolando Schiavi, Sebastián Battaglia, Leandro Paredes, Juan Román Riquelme y el campanense Nicolás Blandi tuvo un desempeño impecable a lo largo del campeonato. Su debut en el torneo fue contra Olimpo de Bahía Blanca en un partido sin emociones en el que el marcador quedó paralizado en el 0 a 0. No obstante, en la siguiente fecha aplastó a Unión de Santa Fe 4 a 0 con goles Lucas Viatri (2), Juan Román Riquelme y Nicolás Colazo. Sin embargo, en la Fecha 4,San Lorenzo casi se queda con los 3 puntos pero en el complemento Darío Cvitanich decretó el empate 1 a 1. Durante todo el campeonato Boca se mantuvo invicto ganando 12 partidos y empatando 7. A dos fechas de finalizar el mismo, el equipo goleó a Banfield con tantos de Cvitanich (2) y Diego Rivero que convirtió su primer gol con la camiseta de Boca. En ese momento, Riquelme manifestó: "cumplí con el hincha, que es lo más importante. Estamos felices todos los bosteros"; por otra parte, Falcioni expresó: "estoy muy contento y es para los jugadores por lo que trabajaron cada día. Ganamos de punta a punta". "ONLY GIRL (IN THE WORLD)" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2010, el sencillo "Onlygirl(In theworld)" de Rihannadestronaba a "Like a G6" de "Far East Movement" con "TheCataracs y Dev" del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "Loud" (2010) y compuesta por Crystal Johnson, Mikkel S. Eriksen y Tor Erik Hermansen, con esta canción la cantante quería dar el siguiente paso como artista: "no quería volver atrás y rehacer ´Goodgirlgonebad´ (2007). Quería dar el siguiente paso en la evolución de Rihanna y estar segura de no decepcionar a nadie con mi música".





