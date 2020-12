La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Primera Nacional:

Hoy realizará su última práctica. De la Riva podría repetir los mismos once, aunque recuperará a Facundo Lando y también tendrá a disposición a Francisco Manenti. El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento de cara al encuentro de mañana frente a Deportivo Riestra. Luego del empate conseguido en Junín el pasado fin de semana, los dirigidos por Felipe De la Riva tendrán ahora su primera presentación como local en este Torneo de Transición de la Primera Nacional que definirá dos ascensos a la Liga Profesional. La última vez que el Violeta jugó en Campana fue el pasado 7 de marzo, cuando derrotó 1-0 a Sarmiento con gol de Federico Recalde, bajo el interinato de Martín Piñeyro, luego de la salida de Lucas Bovaglio y antes del regreso de De la Riva. Igualmente, durante la preparación para este Torneo de Transición, el plantel, que entrenó mayormente en el predio Héctor Fillopski, pudo disputar tres amistosos en Mitre y Puccini, donde recibió a Acassuso, Flandria y Agropecuario. Para esta presentación ante Deportivo Riestra, el entrenador uruguayo podría repetir a los mismos once jugadores que utilizó en Junín, dado que Catriel Sánchez superó sin problemas la fatiga muscular que lo obligó a dejar la cancha anticipadamente en el debut. Pero, además, el DT también podrá volver a contar con Facundo Lando, quien dejó atrás su desgarro y estará a disposición para ser nuevamente el carrilero por derecha si Felipe así lo considera. Ante Sarmiento, esa función la realizó Laureano Tello, quien cumplió con creces en una posición que no es la suya. Otro jugador que tendrá a disposición De la Riva para recibir a Riestra será el marcador central Francisco Manenti (24 años, ex Newells, Unión Comercio de Perú y Central Córdoba de Santiago del Estero), quien se convirtió en la última incorporación de Villa Dálmine para este Torneo de Transición. Su arribo refuerza una zona de la defensa que se vio limitada por la baja de Santiago Moyano (se recupera del esguince de rodilla que sufrió en el amistoso ante Chacarita). En cambio, el lateral derecho Lucas Souto (quien también había sido inscripto por el Violeta junto a Manenti) no pudo arreglar su salida de Ferro Carril Oeste y, por ello, no llegará al equipo de nuestra ciudad que ya lo había intentado incorporar en septiembre pasado. El encuentro entre el Violeta y Deportivo Riestra se disputará mañana sábado desde las 17.10 horas en Mitre y Puccini, con arbitraje de Jorge Baliño.



EL DEFENSOR FRANCISCO MANENTI SE SUMÓ AL PLANTEL VIOLETA. SE INICIÓ EN NEWELLS, PASÓ POR UNIÓN COMERCIO DE PERÚ Y EN LA ÚLTIMA TEMPORADA JUGÓ EN CENTRAL CÓRDOBA (SDE). ARRANCÓ LA SEGUNDA La segunda fecha del Torneo de Transición comenzó anoche en San Martín, donde Chacarita igualó 0-0 como local con Brown de Adrogué. De esta manera, el Funebrero sumó su primer punto en la Fase Reválida, mientras el Tricolor cosechó su segundo empate. Esta segunda fecha de la Fase Reválida continuará hoy con el duelo que Instituto y Almagro sostendrán desde las 19.00 horas en Córdoba, con arbitraje de Lucas Novelli. Ambos conjuntos llegan victoriosos a este encuentro: La Gloria derrotó 2-1 a Chacarita en el debut, mientras Almagro superó 1-0 a Gimnasia de Jujuy. COPA DIEGO MARADONA Hoy comienza la última fecha Se disputarán dos partidos que no definen clasificados. Se reprogramaron los encuentros que sí tendrán incidencia para que coincidan en fecha y horario. La Copa de la Liga Profesional de Fútbol, denominada Diego Armando Maradona en homenaje el futbolista argentino más grande de todos los tiempos, comenzará hoy a desarrollar su sexta y última fecha de la primera fase: desde las 19.20, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Colón de Santa; y a partir de las 21.30, Banfield será local ante Rosario Central. Ninguno de estos dos encuentros definirá clasificados a la próxima instancia. Sí lo hacía Gimnasia (LP) vs Huracán, que se iba a jugar hoy, pero se reprogramó para mañana a la misma hora que Patronato vs Vélez, para así evitar especulaciones en cuanto a resultados, dado que ambos conjuntos, más el Fortín, poseen chances de clasificarse a la Fase Campeonato. Por esta misma razón también se modificaron horarios de otros cotejos de las Zonas 1 y 4, aunque no cambiaron de día. Así, la programación quedó de la siguiente manera: -Sábado: Arsenal vs Racing Club (17.10), Unión vs Atlético Tucumán (17.10), Patronato vs Vélez (19.20), Gimnasia vs Huracán (19.20) y River Plate vs Godoy Cruz (21.30). -Domingo: Independiente vs Defensa y Justicia (19.10), Newells vs Lanús (21.30) y Talleres vs Boca Juniors (21.30). -Lunes: San Lorenzo vs Aldosivi (19.10) y Argentinos vs Estudiantes (19.10). #VillaDálmine El marcador central Francisco Manenti (24 años, ex Newells, Unión Comercio de Perú y Central Córdoba de Santiago del Estero) ya entrena con el plantel y estaría a disposición de Felipe De la Riva para el duelo ante Deportivo Riestra (sábado 17.10 / Jorge Baliño). pic.twitter.com/rTzvocr61o — Pablo Scoccia (@chuecosco) December 4, 2020 AHORA #VillaDálmine Dos novedades entre los conovocados para recibir a Riestra: Lando, que superó su lesión; y Manenti, último refuerzo en sumarse. Afuera de los 18 quedaron Lavielle y Olguin respecto a la 1° fecha. pic.twitter.com/lIIFzFnNcI — Pablo Scoccia (@chuecosco) December 4, 2020

