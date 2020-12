La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Copa Diego Maradona: Hoy comienza la última fecha







Se disputarán dos partidos que no definen clasificados. Se reprogramaron los encuentros que sí tendrán incidencia para que coincidan en fecha y horario. La Copa de la Liga Profesional de Fútbol, denominada Diego Armando Maradona en homenaje el futbolista argentino más grande de todos los tiempos, comenzará hoy a desarrollar su sexta y última fecha de la primera fase: desde las 19.20, Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá a Colón de Santa; y a partir de las 21.30, Banfield será local ante Rosario Central. Ninguno de estos dos encuentros definirá clasificados a la próxima instancia. Sí lo hacía Gimnasia (LP) vs Huracán, que se iba a jugar hoy, pero se reprogramó para mañana a la misma hora que Patronato vs Vélez, para así evitar especulaciones en cuanto a resultados, dado que ambos conjuntos, más el Fortín, poseen chances de clasificarse a la Fase Campeonato. Por esta misma razón también se modificaron horarios de otros cotejos de las Zonas 1 y 4, aunque no cambiaron de día. Así, la programación quedó de la siguiente manera: -Sábado: Arsenal vs Racing Club (17.10), Unión vs Atlético Tucumán (17.10), Patronato vs Vélez (19.20), Gimnasia vs Huracán (19.20) y River Plate vs Godoy Cruz (21.30). -Domingo: Independiente vs Defensa y Justicia (19.10), Newells vs Lanús (21.30) y Talleres vs Boca Juniors (21.30). -Lunes: San Lorenzo vs Aldosivi (19.10) y Argentinos vs Estudiantes (19.10).



