La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020
Breves: Fútbol

AVANZÓ DEFENSA Con un gol de Gabriel Hachen a los 12 del segundo tiempo (en una acción con mucho de fortuna), Defensa y Justicia venció anoche 1-0 como visitante a Vasco da Gama y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. El próximo rival del conjunto que dirige Hernán Crespo será otro brasileño, Bahía, que eliminó a Unión de Santa Fe. Los restantes cruces de Cuartos de Final serán: Independiente vs Lanús, Vélez Sarsfield vs Universidad Católica de Chile y Junior de Barranquilla vs Coquimbo Unido de Chile. PASÓ GREMIO Gremio de Porto Alegre venció anoche 2-0 a Guaraní de Paraguay como local, cerró 4-0 el global de la serie y avanzó a los Cuartos de Final de la Copa Libertadores. De esta manera, ya hay tres cruces confirmados: Gremio vs Santos, River Plate vs Nacional de Uruguay y Palmeiras vs Libertad de Paraguay. El que todavía espera es Racing Club, que aguarda por el desenlace del duelo entre Boca Juniors e Inter de Porto Alegre que se dará el próximo miércoles en La Bombonera después de la victoria 1-0 del Xeneize en la ida. JOYA BLINDADA Independiente le extendió hasta 2023 el contrato al juvenil Alan Velasco (18 años) y actualizó así su cláusula rescisión, que se fijó en 23,5 millones de dólares. El atacante se ha revelado como una de las grandes figuras del buen momento que atraviesa el equipo dirigido por Lucas Pusineri. PRIMERA B METRO Hoy comenzará el Torneo de Transición de la categoría con dos encuentros: por la Fase Campeonato, Almirante Brown (campeón del Apertura) recibe a Tristán Suárez (21.10, TyC Sports), mientras que por la Fase Reválida 1, San Telmo será local ante Deportivo Armenio (17.10). El certamen definirá dos ascensos a la Primera Nacional y un lugar en un repechaje con un equipo del Federal A. FEDERAL A Con nueve partidos hoy se pondrá en marcha el Torneo de Transición que definirá dos ascensos a la Primera Nacional y también un lugar en un repechaje que disputará un equipo de esta categoría con uno de la Primera B Metropolitana por otro ascenso a la segunda división del fútbol argentino. EUROPA LEAGUE Ayer se disputó la quinta fecha de la fase de grupos y los resultados fueron los siguientes: -Grupo A: Roma (c) 3-1 Young Boys y CFR Cluj 0-0 CSKA Sofia. -Grupo B: Arsenal (c) 4-1 Rapid Viena y Molde 3-1 Dundalk. -Grupo C: Niza 2-3 Bayern Leverkusen (c) y Slavia Praga (c) 3-0 H. Beer Sheva. -Grupo D: Benfica (c) 4-0 Lech Poznan y Rangers (c) 3-2 Standard Lieja. -Grupo E: Granada (c) 0-1 PSV Edinhoven (c) y Omonia Nicosia 2-1 PAOK. -Grupo F: AZ Alkmaar 1-1 Napoli y Real Sociedad 2-2 HNK Rijeka. -Grupo G: AEK Atenas 2-4 Braga (c) y Zorya Lugansk 1-0 Leicester (c). -Grupo H: Lille (c) 2-1 Sparta Praga y Milan (c) 4-2 Celtic. -Grupo I: Sivasspor 0-1 Villarreal (c) y Qarabag 1-1 Maccabi Tel Aviv. -Grupo J: LASK 3-3 Tottenham y Royal Antwerp (c) 3-1 Ludogorets. -Grupo K: CSKA Moscú 0-1 Wolfsberger y Feyenord 0-2 Dinamo Zagreb (c)



4 de Diciembre de 2020

