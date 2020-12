La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 04/dic/2020 Breves: Deportivas

4 de Diciembre de 2020







PUMAS VS WALLABIES Después de una semana sumamente convulsionada y luego que la Unión Argentina de Rugby (UAR) decidiera levantar las suspensiones que había decidido para Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino por tuits racistas que escribieron ocho años atrás, Los Pumas cerrarán en la madrugada de este sábado su participación en el Personal Tri Nations: se medirán frente a Australia por el segundo puesto del certamen que ya quedó en manos de Nueva Zelanda. Para este encuentro, que comenzará a las 5.45, el head coach Mario Ledesma decidió una formación sin los mencionados Matera (capitán del Seleccionado), Petti y Socino. Así, los XV que saldrán a la cancha serán: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Marcos Kremer; Santiago Grondona, Facundo Isa y Rodrigo Bruni; Felipe Ezcurra, Nicolás Sánchez; Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente (capitán), Matías Orlando, Bautista Delguy; y Santiago Carreras. VUELVE LA LIGA Después de los brotes de coronavirus que obligaron a suspender la competencia en su modo "burbuja", la temporada 2020/21 de la Liga Nacional se reanudará "adaptando el protocolo sanitario al Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y con la responsabilidad individual de cada institución y de cada participante que integre las delegaciones de los clubes participantes", informó la organización. El regreso será este viernes 4 de diciembre con la fecha 9 y con los equipos de la Conferencia Norte y la Conferencia Sur jugando ocho partidos desde las 11 horas. CERUNDOLO Y BAGNIS Dos argentinos avanzaron a los Cuartos de Final del Challenger de Campinhas, en Brasil: Facundo Bagnis venció 6-1 y 7-5 a su compatriota Renzo Olivo, mientras que Francisco Cerundolo doblegó 4-6, 7-5 y 7-6 a su compatriota Facundo Mena. Hoy, Bagnis y Cerundolo estarán frente a frente en busca de un boleto a semifinales. En tanto, Sebastián Báez se quedó en los Octavos de Final, al perder 6-3, 3-6 y 7-6 con el colombiano Daniel Galan, reciente campeón del Challenger de Lima. Por su parte, el santiagueño Marco Trungelliti no se pudo presentar ante el belga Kimmer Coppejans por los Octavos de Final del Challenger de Maia, en Portugal, debido a que su entrenador dio positivo de coronavirus. UNA LEONA MENOS La delantera Carla Rebecchi, histórica jugadora del Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped, reveló que decidió bajarse de Las Leonas y confirmó que no participará de los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021. La jugadora de 36 años ya compitió en Beijing 2008 (bronce) y Londres 2012 (plata). "La semana pasada tomé la muy difícil decisión de no volver a la selección y se lo comuniqué al entrenador", explicó. "Tengo que seguir mis sentimientos y quiero estar con mi familia. No quiero extrañar a mi hija por mucho tiempo", agregó en una entrevista con el diario belga HLN. APELLIDO HISTÓRICO El brasileño Pietro Fittipaldi, piloto de pruebas y reserva del equipo Haas, además de nieto del mítico Emerson Fittipaldi, será el sustituto de Romain Grosjean este fin de semana en el Gran Premio de Sakhir, la anteúltima carrera de la temporada de Fórmula 1. El francés se recupera del espectacular accidente que sufrió en el Gran Premio de Bahrein el pasado domingo.



Breves: Deportivas

4 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar