Un hombre de 77 años, que había contraído coronavirus, falleció en una clínica fuera de la ciudad. Así, ahora son 106 las víctimas fatales en el distrito. Además, se informaron cuatro nuevos positivos. En su parte de ayer, la Secretaría de Salud municipal confirmó el fallecimiento de un paciente que había contraído coronavirus. Se trata de un hombre de 77 años, quien se encontraba internado en una clínica fuera de Campana. De esta manera, la ciudad registró su cuarto deceso en este mes de diciembre y llegó a 106 víctimas fatales desde que comenzó la pandemia. Con este número, su tasa de letalidad se ubicó ayer en 2,70%. El parte de este viernes también indicó cuatro nuevos contagios de coronavirus en Campana, por lo que la cantidad de casos totales avanzó a 3.927 desde que comenzó la pandemia. En tanto, como no se notificaron nuevas altas médicas, los casos recuperados se mantuvieron en 3.703 y los activos quedaron en 118. En cuanto a la evolución de los contagios, los cuatro reportados ayer llevaron la media de la actual semana a 14,4; mientras que en los últimos siete días se han promediado 11,1 casos diarios en la ciudad. En limpio, el cuadro de situación de Campana presenta 3.927 casos totales que se dividen en 118 que se encuentran activos, 3.703 que se han recuperado y 106 que han fallecido. Además, en el reporte ampliado que suele brindar los viernes, la Secretaría de Salud municipal informó que, desde que comenzó la pandemia, se han enviado 7.929 muestras para análisis. De esa cifra, 3.958 han resultado negativas, 3.927 han dado positivas y 44 se encuentran pendientes de resultado. REPORTE PROVINCIAL En su actualización de las 17:25 de ayer, la Sala de Situación Covid-19 del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires presentaba a nuestra ciudad con 4.169 casos totales. Es decir: 5 casos más que los que mostraba el miércoles y 242 más que los indicados hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal. En tanto, la diferencia en cuanto a las muertes se mantuvo respecto al informe local, dado que el reporte provincial también sumó un deceso ayer y ahora presenta a Campana con 107 fallecidos totales.

CAMPANA ACUMULA 106 DECESOS EN ESTA PANDEMIA. EN OCTUBRE SE REGISTRÓ EL 37% DE ESAS MUERTES.





ZÁRATE INDICÓ 11 NUEVOS POSITIVOS La Municipalidad de Zárate confirmó ayer 11 nuevos contagios de coronavirus y también 10 altas médicas. De esta manera, su cuadro de situación presenta ahora 3.494 casos totales desde que comenzó la pandemia. De esa cifra, 342 se encuentran activos, 3.034 se han recuperado y 118 han fallecido. Además, cuenta con 207 análisis pendientes de resultado. Por su parte, Exaltación de la Cruz notificó ayer 2 nuevos positivos, 18 altas médicas y, además, el fallecimiento de un vecino de Capilla del Señor. Con estos registros, el cuadro de situación del municipio presenta 1.032 casos totales, divididos en 60 que se encuentran activos, 948 que se han recuperado y 24 que han fallecido. En tanto, en Escobar se informaron 22 nuevos contagios, 25 altas médicas y un nuevo deceso. Así, el cuadro de situación del municipio quedó con 9.431 casos totales: 1.224 se encuentran activos, 7.959 se han recuperado y 248 han fallecido. Finalmente, en Pilar se registraron 57 nuevos contagios, 36 altas médicas y un deceso. Por ello, el cuadro de situación del distrito quedó con 13.370 casos totales que se dividen en 947 que se encuentran activos, 12.130 que se han recuperado y 293 que han fallecido. EXALTACIÓN DE LA CRUZ REQUERIRÁ CERTIFICADO DE VERANO A SUS VISITANTES La medida incluye a turistas, pero también a propietarios no residentes y a quienes lleguen hasta el distrito para cenar, por ejemplo. En el marco del comienzo de la temporada de verano, el Director de Turismo de Exaltación de la Cruz, Roberto Simonetti, explicó como trabajará el municipio en cuanto a los protocolos establecidos por la provincia de Buenos Aires. "Quienes quieran venir deben tramitar el Certificado Verano, que es específico para trasladarse de un punto al otro", señaló en diálogo con El Lugareño. Según detalló, este permiso será "obligatorio" incluso para aquellas familias o grupos que lleguen al municipio solo por el día, ya sea para almorzar o cenar, por ejemplo. Y también para aquellos propietarios no residentes. "La oferta habitual es turismo rural, turismo aventura, gastronómico, los servicios de alojamiento, turismo de reuniones y quedaría validar únicamente una propuesta de protocolo de globos aerostáticos, el resto ya está en funcionamiento", informó el funcionario. El Certificado de Verano se puede gestionar tanto desde el sitio www.argentina.gob.ar/verano como a través de la aplicación Cuidar, según informó el Gobierno bonaerense. Cada grupo familiar que viaje junto deberá tramitar un único certificado y en el formulario de solicitud deberá especificar el lugar de hospedaje y las fechas en las permanecerá en el municipio bonaerense de destino. Durante los primeros días de diciembre el certificado se aprobará de manera automática. Pero luego de esta primera etapa, será obligatorio tramitarlo con cinco días de anticipación y recibirán la respuesta en un plazo máximo de 48 horas (La aprobación de los permisos será otorgada por el municipio de destino). CERRÓ EL HOSPITAL SOLIDARIO COVID-19 DEL AUSTRAL Se había inaugurado el 1º de junio "para colaborar con el sistema público en la atención de pacientes graves" durante el pico de la pandemia. Esta semana y luego que el pico de contagios de coronavirus quedara atrás, cerró el Hospital Solidario Austral, la unidad especializada en Covid-19 creada por ese centro asistencial para el tratamiento de pacientes sin cobertura de obra social infectados por coronavirus. El proyecto fue "impulsado por la Universidad Austral y el Hospital Universitario Austral para colaborar con el sistema público en la atención de pacientes graves de Covid-19 durante los momentos más álgidos de esta Pandemia", se explicó a través de un comunicado. De hecho, las 60 camas del Solidario (entre ellas, 20 de terapia intensiva) se ocupaban de acuerdo a la demanda definida por el Municipio de Pilar. Y el miércoles se dio de alta a la última paciente que permanecía allí alojada. La unidad de atención gratuita del Austral se había inaugurado el 1º de junio, con la presencia del Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Fue cuando comenzaba la etapa más dura de la pandemia. Una semana después, ingresaban los dos primeros pacientes: una mujer de 97 años y un joven de 27. Cerró seis meses más tarde, cuando el pico de los contagios quedó atrás. "Estos 6 meses se recibieron 197 pacientes que representaron 2.940 días/cama de unidades críticas, con más de 300 personas trabajando activamente en el Hospital Solidario", graficó el comunicado. #Dato La Secretaría de Salud de la Municipalidad de #Campana confirmó la muerte de 1 hombre de 77 años que había contraído #coronavirus y se encontraba internado fuera de la ciudad. Además, también informó 4 nuevos positivos. #CuidarteEsCuidarnos pic.twitter.com/WaHc5NwEmV — Daniel Trila (@dantrila) December 4, 2020

Coronavirus:

Campana reportó una nueva muerte

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar