P U B L I C



Perdió 2-0 como local ante Central Ballester, que aprovechó dos errores del Portuario para marcar la diferencia y llevarse los tres puntos, a pesar de jugar 60 minutos con un hombre menos. Al elenco campanense le faltaron ideas y peso ofensivo para contrarrestar la propuesta visitante. El debut de Puerto Nuevo en el Torneo de Transición de la Primera D terminó quedando lejos de las mejores ilusiones: fue derrota 2-0 como local ante un Central Ballester que le ofreció balón y territorio y que, además, jugó 60 minutos con un hombre menos. Sí: el Portuario dispuso mayormente de la tenencia de la pelota y lo hizo durante gran parte del encuentro en campo ajeno. Sin embargo, nunca encontró las variantes para contrarrestar el orden defensivo del visitante. Y, encima, pagó muy caro dos desatenciones en la última línea: a los 9 minutos quedó en desventaja luego de una floja respuesta de su arquero Javier Balbuena ante un anticipo de Brian Ruiz; y apenas iniciado el complemento, Santiago Candia dejó corto un pase atrás y Damián Ponce definió con jerarquía de emboquillada para el 2-0 que terminaría siendo definitivo. El Auriazul nunca dudó en asumir el protagonismo, pero no encontró los caminos para generar situaciones claras. No tuvo desequilibrio colectivo y, en ese contexto, las únicas respuestas individuales que asomaron fueron las escaladas de Ezequiel Ramón por izquierda y de Selem Lojda por derecha. Pero ambas opciones se fueron apagando con el transcurrir del partido y, entonces, Puerto Nuevo extrañó no contar con un conductor capaz de crear en las inmediaciones del área y también una referencia ofensiva que pudiera hacer valer su capacidad física para aprovechar alguno de los tantos centros que intentó. Lo bueno para el equipo de nuestra ciudad es que tendrá revancha rápida: el próximo martes visitará a Argentina de Rosario por la segunda fecha de esta Fase Reválida del Torneo de Transición de la Primera D. EL PARTIDO Para este debut, el DT Gastón Dearmas propuso un esquema 4-1-4-1, con Redondo como pivote defensivo y Alan Sosa como principal referencia ofensiva. Y desde el inicio, el Portuario asumió el protagonismo del encuentro ante un rival que, cuando no tenía la pelota, ubicaba a todos sus hombres en campo propio. Así, Candia y Areco llegaban con comodidad con el balón dominado hasta la mitad de la cancha y, de allí en adelante, al Auriazul se le complicaba porque el Canalla se abroquelaba contra su área. Encima, en el primer avance del visitante, a los 9 minutos, un centro de Acosta fue anticipado en el punto penal por Brian Ruiz y terminó convirtiéndose en el primer gol de la tarde por una floja respuesta de Balbuena. Con esa ventaja a su favor, Ballester acentuó su labor defensiva en campo propio, mientras el Portuario debió buscar situaciones de desequilibrio para tratar de profundizar sus avances. En ese sentido, en la primera media de hora se destacaron "Noni" Ramón por izquierda y Lojda por derecha. De hecho, el juvenil exigió siempre a Echavarrieta y terminó forzando su expulsión a los 32 minutos luego de sendas amarillas por fuertes entradas. En ventaja y con un hombre menos, la visita plantó dos líneas de cuatro en las inmediaciones del área del siempre seguro Juan Pablo Ghiglione, quien respondió con firmeza en cada intervención. Incluso, contuvo sin mayores problemas un peligroso tiro libre desde la medialuna del área que Ramón ejecutó por sobre la barrera a los 20 minutos. La otra situación clara que tuvo Puerto Nuevo llegó a los 40 minutos: un cabezazo de Aguirre entrando por el segundo palo tras un centro de pelota parada. Después, al equipo de nuestra ciudad le costó, porque si bien dominó pelota y territorio, no pudo encontrar profundidad ante un rival que achicó espacios con orden entre el círculo central y su propia área. Encima, en la primera jugada del segundo tiempo, Ballester sacó provecho de un grosero error del Portuario: Candia dejó muy corto un pase atrás para Balbuena y lo usufructuó Ponce, quien definió desde afuera del área con mucha clase, pinchando el balón por sobre la humanidad del arquero, quien quedó a mitad de camino. Fue un golpe durísimo para Puerto Nuevo, que se mostró tocado en lo anímico ante un equipo que ganó confianza y tranquilidad con el 2-0. Así, por más que el conjunto de nuestra ciudad dispuso del balón y tuvo el dominio territorial, fue incapaz de generar situaciones de riesgo. Con los cambios, Dearmas logró renovar el ímpetu de sus dirigidos, pero al empuje Auriazul le faltaron ideas y, también, respuestas individuales que se convirtieran en soluciones. De hecho, a lo largo de toda la segunda parte, solo pudo contar con una oportunidad clara de gol: a los 35, Gómez controló el balón dentro del área, pero al momento de definir no logró empalmar de lleno la pelota y Ghiglione tapó su remate. El gesto de impotencia del sampedrino tras malograr esa ocasión fue, de alguna manera, el resumen de la tarde del Portuario. Pero este certamen "relámpago" y de escaso margen no da tiempo para lamentos: por eso, hoy ya es tiempo de dar vuelta la página y pensar en la visita a Argentino de Rosario para buscar la recuperación y mantener las mejores ilusiones. SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Santiago Candia, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Facundo Ibáñez, Selem Lojda, Eliseo Aguirre, Francisco Ramis; y Alan Sosa. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez Agustín Godoy, Uriel Huarte, Santiago Palacio, Agustín Monteleone, Nicolás Colombano y Nazareno Gómez. CENTRAL BALLESTER (2): Juan Pablo Ghiglione; Agustín Corbalán, Iván Rojas, Nicolás Raduzzo, Gastón Echeverrieta; Iván Ruiz, Thiago Gómez, Damián Ponce, Brian Ruiz; Franco Acosta y Gastón Aranda. DT: Gabriel Farías y Adrián Sánchez. SUPLENTES: Agustín Gil, Facundo Barreto, Marcos Robles, Nahuel Giménez, Nicolás Ceccardi, Donato Lanzillotta y Diego Carrizo. GOLES: PT 9m Brian Ruiz (CB). ST 1m Damián Ponce (CB). CAMBIOS: ST Barreto x Aranda (CB); 10m Gómez x Candia (PN); 17m Monteleone x Lojda (PN) y Colombano x Ramis (PN); 19m Robles x B. Ruiz (CB); 30m Carrizo x Ponce (CB); 44m Ceccardi x Acosta (CB). AMONESTADOS: Balbuena y Ramón (PN). EXPULSADO: PT 32m Echeverrieta (CB), por doble amonestación. CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Carlos Petrussa.

- PETRUSSA YA MARCÓ EL FINAL Y LOS JUGADORES DE PUERTO NUEVO SE RETIRAN CON LA BRONCA QUE LES DEJÓ ESTA DERROTA COMO LOCAL. HOY SE CIERRA LA FECHA La primera fecha de este Torneo de Transición de la Primera D se estará cerrando hoy. La Fase Campeonato comenzó ayer con triunfo de Deportivo Paraguayo, que venció 1-0 a Lugano. Este sábado, en tanto, jugarán: Sportivo Barracas vs Claypole y Defensores de Cambaceres vs Atlas. La Fase Reválida tuvo ayer dos encuentros, porque además de la derrota de Puerto Nuevo en nuestra ciudad, Centro Español igualó 1-1 con Juventud Unida en cancha de Ituzaingó. Hoy se cerrará la primera jornada con el duelo entre Muñiz y Argentino de Rosario, próximo rival del Portuario.

Primera D:

Debut en falso para Puerto Nuevo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar