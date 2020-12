Sigue abierta la inscripción al programa "Terminá la Secundaria"

El segundo trimestre comienza el 15 de diciembre y ya hay más de 350 inscriptos. Los vecinos podrán cursar el secundario completo o rendir las materias que adeudan. La Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio continúa con la inscripción al programa "Terminá la secundaria" para que los vecinos puedan finalizar sus estudios. El segundo trimestre comienza el 15 de diciembre y ya hay más de 350 anotados. Dicha propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años, sin límite de edad, quienes podrán cursar tanto el secundario completo como rendir las materias adeudadas. "Es un programa gratuito que venimos impulsando desde el mes de septiembre para que todo aquel que no haya terminado la secundaria lo pueda hacer de manera totalmente virtual, dándole una opción más a los vecinos dentro de todo lo que ofrece el sistema educativo", expresó la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, al brindar detalles de la iniciativa. En este marco, explicó que el programa se divide por trimestre y se cursa con la modalidad a distancia. "El primer curso comenzó en el mes de octubre con 194 inscriptos y para el segundo, que arranca en diciembre, ya hay más de 350 anotados. Es realmente una muy buena posibilidad para obtener el título secundario porque se estudia desde los domicilios en cualquier día y horario a través de una plataforma web. Sólo los exámenes son presenciales y es un día solo. Nadie tiene excusas para no hacerlo", enfatizó. Y aclaró que desde el Municipio también ayuda a los vecinos a obtener el certificado de finalización de la Escuela Primaria o las materias aprobadas en la Escuela Secundaria realizando los nexos con los establecimientos educativos correspondientes a los que asistieron. "Quienes se anoten recibirán un mail con el nombre de usuario y la contraseña para que puedan acceder a la plataforma y luego elegir qué materias van a cursar de acuerdo a lo que haya presentando cada uno", detalló. Finalmente, la subsecretaria puntualizó que si bien el segundo curso comienza el 15 de diciembre, la inscripción al programa no cierra sino que continúa para el tercer trimestre que podría iniciar en el mes de marzo. En esta fecha, también podrían egresar los vecinos que iniciaron los estudios en octubre adeudando 4 o 5 materias. Los interesados deberán inscribirse enviando un mail a terminalasecundaria@campana.gov.ar o bien llamando al (03489) 15 672530. También podrán dirigirse personalmente al Centro Educativo Municipal (CEM) ubicado en Castelli 562 de lunes a viernes de 9 a 12.

