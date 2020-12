Fue llevada a cabo por el equipo Sentir junto a la Agrupación Melo. Más de 50 chicos se fueron con el look renovado. Una nueva jornada de cortes solidarios se llevó a cabo esta semana en el barrio San Cayetano. La iniciativa estuvo a cargo del equipo de Sentir junto a la Agrupación Julio Armando Melo. Los cortes de pelo se realizaron en el comendero Los Vecinos que gestiona Santiago Ramírez, integrante además del equipo Sentir. Más de medio centenar de chicos de San Cayetano y alrededores aprovecharon para renovar su look de cara a las Fiestas. Los organizadores expresaron su agradecimiento a los barberos de Adriano Fochesato, así como a los del equipo Sentir y los de Agrupación Melo desde "ya estos eventos ayudan muchos a los vecinos de los barrios ante la necesidad básica que a veces no pueden solventar".

Más de 50 chicos de San Cayetano y alrededores recibieron cortes de pelo.





Los barberos que se sumaron a la iniciativa solidaria.



Nueva jornada de cortes solidarios en el barrio San Cayetano

