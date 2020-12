El Espejo Roto

Ana Julia Cesari. Foto: Linkedin

Ha llegado para todos los sextos años un final de juego, aquí y ahora en este tiempo dónde lo conocido se torna imprevisible, como si se hubiese trastocado la misma ley de gravedad estos jóvenes son llamados a poner los pies en la tierra. Las reglas no son claras, las estrategias complejas y la última partida se define sin rivales ni alianzas. Los egresados se despiden de lo que no han vivido, duelan un final con extraño cierre, un debut sin despedida. No han podido ser lo ruidosos que merecían, emprender juntos el viaje añorado años atrás, celebrar, siendo los dueños una noche del mundo entero, el fin de su infancia, recordar, revivir y proyectarse. Expulsados al mundo grande, al devenir de las decisiones después de un año de existencia fantasmagórica. Como en un laberinto donde están ausentes los seres fantásticos que deberían sorprender y cambiar el rumbo de las acciones, aquellos que propondrían acertijos y convocarían la búsqueda de la esencia en uno mismo para trastocar el destino perdido y librar batalla. Pareciera que el espejo se ha roto, de repente los referentes del ser se han nublado y con ello desfigurado la propia imagen en una multiplicidad de partes que son todo y no son ninguna. Los otros no son lo que eran, los vínculos en aislamiento poseen una rara existencia; el yo tampoco es el mismo, su posibilidad de fantasear y de confrontar está trastocada y la escuela cómo campo de batalla de los impulsos es un espacio anestesiado. Las familias de estos jóvenes, transitan muchas veces entre la desesperanza y el desconsuelo; puesto que a ellas también les falta la seguridad que dá el tránsito por aquellos escenarios perdidos. Dónde encontrase, dónde empezar a buscar cuando la soledad parece absoluta… Si aquí surgiera la esfinge, en este laberinto, tal vez una voz pueda esgrimir: - "Soy lo que tengo y lo que he guardado, lo que he aprendido de todos aquellos que me han formado y contra quienes he combatido, aquello que me reservo para atravesar el espejo" Existe una premisa, que trasciende lo que actualmente como sociedad nos ocurre, esto es que no hay nada más doloroso y desesperante que la libertad, pues ser esclavos de ella es lo único que nos hace realmente libres. Muchos pueden dar cuenta de este hecho con situaciones de elecciones en sus vidas, ese es un espacio común a poner en juego, ya que a todos nos ha tocado tomar decisiones complejas y ello supone siempre un riesgo, crecer supone sacrificar y ésta es una generación que está resistiendo frente a pérdidas de valor inconmensurable. Estos jóvenes necesitarán que se les brinden puertas posibles, historias prestadas, orientaciones de los adultos escolares, espacios para pensar y proponerse. Esto es, una familia que escuche mucho y pregunte a veces, una escuela que los acompañe y no los desvincule hasta que logren insertarse en un espacio posible. Y fundamentalmente ahuyentar fantasmas que vengan a decidir por uno, que propongan una vida incierta frente a la realidad que acontece o simplemente que resulten ajenos a la manera de imaginarnos siendo felices. Sexto sin sexto, es un agujero en la historia. Aquí o allí, independientemente de los límites que definen posiciones sociales. Ellos decidirán una vida, en el mejor de los casos más allá del mundo que les ofrecemos. La seguridad no siempre se presenta cómo verdad o exigencia, radica muchas veces en la posibilidad de la duda revelándose cómo pregunta. Por la Lic. Ana Julia Cesari - Psicóloga (M.P: 20334) cesarianajulia08@gmail.com

El Espejo Roto

Por la Lic. Ana Julia Cesari

