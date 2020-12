La Diabetes causa daño a nivel de los nervios y vasos sanguíneos, lo cual reduce la sensibilidad y la irrigación sanguínea en los pies. La falta de sensibilidad y el flujo de sangre disminuido permiten que una ampolla pequeña avance hasta convertirse en una infección seria en cuestión de días. El daño crónico de los nervios puede causar piel seca y agrietada, lo que da una oportunidad para que las bacterias ingresen y causen infección. Las consecuencias pueden ir desde la hospitalización para administrar antibióticos a la amputación de un dedo del pie o del pie completo. Para las personas con diabetes, la inspección diaria y cuidadosa del pie es esencial para la salud y la prevención de problemas que dañan el pie.

Revísese los pies diariamente. Inspeccione arriba, a los lados, las plantas de los pies, los talones y entre los dedos. Busque: piel seca y cuarteada, ampollas o úlceras, hematomas, enrojecimiento, aumento del calor local. Si no puede ver bien, solicítele a alguien que le revise los pies. Lávese los pies todos los días con agua tibia y jabón hipoalergénico, verifique primero la temperatura del agua con las manos o el codo. séquese suavemente los pies, sobre todo entre los dedos. Use vaselina, lanolina o aceite sobre la piel seca. NO se ponga loción, ni crema entre los dedos de los pies. Mantenga las uñas cortas, remójese los pies en agua tibia para ablandar la uña antes de recortarla. Corte la uña en forma recta, las uñas curvas tienen mayor probabilidad de resultar encarnadas. Verifique que el borde de cada uña no ejerza presión dentro de la piel del siguiente dedo. El podólogo puede recortar la uña si usted no es capaz. Utilice una piedra pómez suavemente para eliminar callos y callosidades después de una ducha o baño, cuando la piel está suave, no trate de rasurarlos o cortarlos en casa. NO utilice almohadilla térmica ni botella de agua caliente en los pies. NO camine descalzo, sobre todo en el pavimento caliente o en las playas de arenas calientes. Use zapatos cómodos en todo momento para proteger los pies de una lesión. Antes de ponérselos, revíselos siempre por dentro para ver si hay piedras, clavos o zonas ásperas que puedan lastimarle los pies. Nunca compre zapatos que sean estrechos, con la esperanza de que se vayan a estirar a medida que los use. Es posible que no sienta la presión de zapatos que no le calcen bien. Se pueden presentar ampollas y úlceras cuando el pie presiona contra el zapato. Cuando use zapatos nuevos, ablándelos lentamente. Póngaselos una o dos horas al día durante la primera o segunda semana. NO use sandalias tipo chancletas ni pantimedias con costuras. Ambas pueden causar puntos de presión. Use medias de algodón, limpias y secas, sin elásticos ni costuras todos los días. Los agujeros en las medias pueden ejercer presión dañina en sus pies. Si fuma, suspenda. El hábito tabáquico disminuye el flujo sanguíneo a los pies.

Dra. Victoria Tezza - Endocrinóloga (MP: 55498) - Centro Médico Rawson - cmrawson.com.ar - Tel. 03489-290440 / Whatsapp: 03489-555606