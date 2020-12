Desde las 17.10, el Violeta buscará su primera victoria en el Torneo de Transición en su regreso a Mitre y Puccini. De la Riva repetiría la misma formación del debut. Después del valioso empate que consiguió en el debut frente a Sarmiento de Junín como visitante, Villa Dálmine hará hoy su segunda presentación en el Torneo de Transición de la Primera Nacional. Será desde las 17.10 horas, cuando reciba a Deportivo Riestra con arbitraje de Jorge Baliño. El partido marcará el regreso "oficial" del Violeta a Mitre y Puccini después de casi nueve meses, aunque no habrá reencuentro entre el equipo y sus simpatizantes, dado que, por la pandemia, se jugará a puertas cerradas. Para este compromiso, Felipe De la Riva mantiene una duda por una contractura que arrastra Juan Marcelo Ojeda, quien igualmente figura entre los convocados (el tercer arquero, Francisco Salerno fue operado ayer por una lesión de meniscos). Luego, el DT repetiría a los mismos jugadores que utilizó en Junín, más allá que Facundo Lando superó el desgarro sufrido en el amistoso ante Chacarita y que Francisco Manenti, la última incorporación, está disponible. Entonces, los que saldrían a la cancha desde el arranque serían: Ojeda o Lucas Bruera; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; y Catriel Sánchez. La nómina de convocados se completa con Manenti, Lando, Lucas Cuevas, Sergio Sosa y los juveniles Valentín Umeres y Gastón Martiré. Por su parte, Deportivo Riestra llegará a Campana luego del controvertido empate 3-3 que consiguió como local ante Atlético Rafaela en tiempo adicionado, gracias a un penal que inventó Luis Lobo Medina y que convirtió Guillermo Pereira. El Malevo, que ahora es conducido tácticamente por Bruno Maffoni, es un conjunto con defensores fuertes como el colombiano Yaison Murillo y con futbolistas veloces como Walter Acuña, Gonzalo Bravo y Mauricio Soto. Y en este largo receso por la pandemia incorporó a un gran goleador como Javier Rossi, exjugador de Villa Dálmine. En ese sentido, teniendo en cuenta lo mostrado en el debut, una de las claves del Violeta será tener mayor y mejor control del balón para manejar los tiempos del partido. Después, saber cuándo presionar alto y cuándo ordenarse para evitar quedar largo como por momentos le sucedió en Junín. Todo en pos de alcanzar una victoria que lo ubique en una situación expectante para la continuidad de este certamen que definirá ni más ni menos que dos ascensos a la Liga Profesional en apenas un puñado de fin de semanas.

TOMÁS GARRO, UNO DE LOS JUGADORES QUE SE DESDOBLA EN ATAQUE Y DEFENSA EN ESTE NUEVO ESQUEMA DE VILLA DÁLMINE. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos, Villa Dálmine se impuso en 19 ocasiones, Riestra ganó 3 partidos y empataron 11. El conjunto Violeta marcó 82 goles, mientras el Malevo convirtió 27. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 16 veces: Villa Dálmine se impuso en 12 (50 goles), Riestra no ganó (11 goles) y empataron las 4 restante. COMO LOCAL DEP. RIESTRA. Jugaron 17 partidos: Riestra ganó 3 (16 goles), Villa Dálmine consiguió 7 triunfos (32 goles) e igualaron 7 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado lunes 16 de marzo, por la 21º fecha del Campeonato 2019/20, igualaron 1-1 en Villa Soldati. Lucas Cuevas abrió el marcador en el final del PT y Walter Acuña, de penal, marcó la igualdad a los 33 del ST. Antes, Juan Marcelo Ojeda le había contenido otro penal a Gonzalo Bravo. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 7 partidos sin perder ante Riestra con 3 victorias y 4 empates. La última derrota aconteció el sábado 18 de marzo de 2000: perdió 2-1 como visitante por la 24ª fecha del Campeonato 1999/2000 de la Primera C. Sin embargo, como visitante, el Violeta suma 5 juegos sin triunfos: su última victoria en esa condición se dio el 28 de agosto de 1998: fue por 1-0, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C con gol de Eduardo Lama. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 1999 Fue el sábado 25 de septiembre por la 7ª fecha de la Primera C 1999/2000. Aquella tarde, el Violeta se impuso por 6 a 0. La síntesis del partido fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (6): Daniel Ratica; Nolberto Miño, Hugo Gianabella, Víctor Malchiodi, Martín Piñón; Diego Carrizo, Diego Frattini (Sergio Leguizamón), Daniel Villagra (Jorge Jonval) y Miguel Ángel Castrellón; Jorge Guadagnone y Diego Sánchez (Sebastián Benítez). DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Jorge Zapata y Daniel Ielsich. DEPORTIVO RIESTRA (0): Sebastián Pérez; Mariano Maturano, Sergio Ramos, Juan Manuel Mele y Víctor Brattín; Carlos García (Alejandro Saulino), Jorge Juri (Martín Castro), Hernando Sánchez y Adrián Kubat (Christian Gómez); Fernando Peralta y Hernán Kiñazuk. DT: Héctor Jerez. SUPLENTE: Darío Padrón y Adrián Adur. GOLES: PT 22m Castrellón, de penal (VD). ST 22m Guadagnone, 23m Carrizo, 29m Castrellón, 32m Villagra y 34m Malchiodi (VD). EXPULSADOS: PT 22m Bratín (DR) y 33m Mele (DR). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Edgar Otero. Otros siete partidos Además de Villa Dálmine vs Deportivo Riestra, este sábado se disputarán otros siete partidos de la Primera Nacional. Por la Fase Campeonato también jugarán: Estudiantes (BA) vs Estudiantes (RC), Gimnasia (M) vs Sarmiento (J) y Platense vs Deportivo Morón. En tanto, por la Fase Reválida lo harán: Nueva Chicago vs Alvarado (MdP), All Boys vs Santamarina, Quilmes vs Gimnasia (J), San Martín (SJ) vs Barracas Central y Belgrano vs Independiente Rivadavia. Anoche, Almagro venció 1-0 como visitante a Instituto y cosechó su segunda victoria. Antes, el jueves, la fecha se había iniciado con el empate en cero entre Chacarita y Brown (A) en San Martín.

Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe esta tarde a Deportivo Riestra

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar