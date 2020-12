ENCUENTRO Nº 34. En 33 partidos, Villa Dálmine se impuso en 19 ocasiones, Riestra ganó 3 partidos y empataron 11. El conjunto Violeta marcó 82 goles, mientras el Malevo convirtió 27. COMO LOCAL VILLA DALMINE. Jugaron 16 veces: Villa Dálmine se impuso en 12 (50 goles), Riestra no ganó (11 goles) y empataron las 4 restante. COMO LOCAL DEP. RIESTRA. Jugaron 17 partidos: Riestra ganó 3 (16 goles), Villa Dálmine consiguió 7 triunfos (32 goles) e igualaron 7 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El pasado lunes 16 de marzo, por la 21º fecha del Campeonato 2019/20, igualaron 1-1 en Villa Soldati. Lucas Cuevas abrió el marcador en el final del PT y Walter Acuña, de penal, marcó la igualdad a los 33 del ST. Antes, Juan Marcelo Ojeda le había contenido otro penal a Gonzalo Bravo. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 7 partidos sin perder ante Riestra con 3 victorias y 4 empates. La última derrota aconteció el sábado 18 de marzo de 2000: perdió 2-1 como visitante por la 24ª fecha del Campeonato 1999/2000 de la Primera C. Sin embargo, como visitante, el Violeta suma 5 juegos sin triunfos: su última victoria en esa condición se dio el 28 de agosto de 1998: fue por 1-0, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Primera C con gol de Eduardo Lama. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA GOLEADA DE 1999 Fue el sábado 25 de septiembre por la 7ª fecha de la Primera C 1999/2000. Aquella tarde, el Violeta se impuso por 6 a 0. La síntesis del partido fue la siguiente: VILLA DÁLMINE (6): Daniel Ratica; Nolberto Miño, Hugo Gianabella, Víctor Malchiodi, Martín Piñón; Diego Carrizo, Diego Frattini (Sergio Leguizamón), Daniel Villagra (Jorge Jonval) y Miguel Ángel Castrellón; Jorge Guadagnone y Diego Sánchez (Sebastián Benítez). DT: Carlos Alberto Pérez. SUPLENTES: Jorge Zapata y Daniel Ielsich. DEPORTIVO RIESTRA (0): Sebastián Pérez; Mariano Maturano, Sergio Ramos, Juan Manuel Mele y Víctor Brattín; Carlos García (Alejandro Saulino), Jorge Juri (Martín Castro), Hernando Sánchez y Adrián Kubat (Christian Gómez); Fernando Peralta y Hernán Kiñazuk. DT: Héctor Jerez. SUPLENTE: Darío Padrón y Adrián Adur. GOLES: PT 22m Castrellón, de penal (VD). ST 22m Guadagnone, 23m Carrizo, 29m Castrellón, 32m Villagra y 34m Malchiodi (VD). EXPULSADOS: PT 22m Bratín (DR) y 33m Mele (DR). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Edgar Otero.



El Historial:

Villa Dálmine - Dep. Riestra

Por Gustavo Belsué

