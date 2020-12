COPA DIEGO MARADONA Ayer comenzó la sexta y última fecha de la Copa de la Liga Profesional: Colón derrotó 2-0 como visitante a Central Córdoba de Santiago del Estero, mientras Banfield igualó 1-1 como local con Rosario Central. La programación continuará hoy con cinco partidos: -Por la Zona 1, Arsenal recibe a Racing Club con la obligación de ganar y la necesidad de esperar que Unión de Santa Fe pierda como local ante el ya clasificado Atlético Tucumán (ambos encuentros van 17.10). -Por la Zona 6, Gimnasia de La Plata (8 puntos) recibe a Huracán (10), al tiempo que Vélez Sarsfield (8) visitará a Patronato (1) en Paraná. Al Globo le alcanza con un empate, mientras el Lobo y el Fortín necesitan ganar para no depender de otros resultados. Estos encuentros se jugarán desde las 19.20. -Finalmente, por la Zona 3, River Plate recibirá a Godoy Cruz desde las 21.30 horas con el primer puesto ya asegurado debido a que Banfield empató anoche con Rosario Central. ESCÁNDALO EN VÉLEZ Cuatro jugadores de Vélez Sarsfield participaron de una fiesta clandestina en la que una mujer denunció haber sido víctima de abuso sexual. El principal imputado sería Juan José Acuña, amigo del futbolista Juan Lucero, inquilino de la vivienda del country Camino Real en la que se realizó el evento al que también asistieron Ricardo Centurión, Thiago Almada y Miguel Brizuela. Los cuatro jugadores del Fortín no serán parte del encuentro que su equipo disputará hoy ante Patronato, dado que, en principio, incumplieron la normativa establecida por protocolo Covid-19 respecto a fiestas y reuniones sociales. PRIMERA B METRO Ayer, en el comienzo del Torneo de Transición de la Primera B Metropolitana, Almirante Brown (campeón del Apertura de la divisional) igualó 0-0 como local ante Tristán Suárez. En tanto, Deportivo Armenio derrotó 2-0 como visitante a San Telmo. Hoy jugarán: Comunicaciones vs J.J. Urquiza y San Miguel vs Talleres (RE). FEDERAL A El certamen que definirá dos ascensos al Nacional B y también otorgará un boleto al repechaje con un equipo de la Primera B Metropolitana comenzó ayer con nueve encuentros: Deportivo Madryn 1-0 Huracán Las Heras, Olimpo (BB) 0-0 Sansinena, Defensores de Villa Ramallo 0-3 Juventud Unida de Gualeguaychú, Círculo Deportivo Otamendi 0-0 Sol de Mayo de Viedma, Desamparados (SJ) 1-1 Cipolletti, Estudiantes de San Luis 1-0 Sportivo Peñarol (SJ), Sarmiento de Resistencia 1-0 Central Norte de Salta, Sportivo Las Parejas 1-1 Defensores de Pronunciamiento y Villa Mitre (BB) 1-1 Juventud Unida de San Luis. Hoy jugarán: Boca Unidos vs Sportivo Belgrano (SF) y Güemes (SdE) vs Douglas Haig. PRIMERA C Este sábado comenzará el Torneo de Transición de la Primera C con dos encuentros: Cañuelas (campeón del Apertura) vs Deportivo Merlo y Argentino de Merlo vs Real Pilar. FÚTBOL EUROPEO Los partidos más importantes de la jornada de hoy en el "viejo continente" son: Sevilla vs Real Madrid (12.15, DirecTV), Atlético Madrid vs Valladolid (14.30, ESPN) y Cádiz vs Barcelona (17.00, ESPN) en España; Manchester City vs Fullham (12.00, ESPN) y Chelsea vs Leeds United (17.00, ESPN), en Inglaterra; Juventus vs Torino (14.00, ESPN) e Inter vs Bologna (16.45, ESPN), en Italia; y Montpellier vs Paris Saint Germain (17.00, Fox Sports) en Francia. Ayer, por la Ligue 1 del país galo, Marsella venció 2-0 a Nimes como visitante con un gol de Darío Benedetto. Así, el Olympique quedó a un punto del líder PSG con un partido menos.



Breves: Fútbol

5 de Diciembre de 2020

