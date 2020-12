Esta tarde debutan como locales ante Estudiantes (BA). El Torneo de Transición de la Primera B Femenina se resolverá en cinco fines de semana y otorgará dos boletos a la Primera A. Con la ilusión de retornar a la máxima categoría del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), las chicas de Puerto Nuevo iniciarán hoy el Torneo de Transición de la Primera B: desde las 17.00 horas recibirán a Estudiantes de Buenos Aires por la primera fecha de la Zona B. El encuentro se desarrollará en el estadio Carlos Vallejos y será el primero de un campeonato relámpago de apenas cinco fechas, con diez equipos divididos en dos zonas. Los ganadores de cada una de esas zonas pegarán el salto a la máxima categoría para la próxima temporada. Las Auriazules se prepararon fuertemente bajo las órdenes del cuerpo técnico que encabeza Néstor Daniel Gómez, sumaron refuerzos como Gisela Salvo, Fanny Papariello, Verónica Latorre, Maira Pájaro, Josselyn Suárez y Patricia y Agustina Arévalos y, además, en la previa a este debut, disputaron dos partidos amistosos: el primero contra Sarmiento de Junín y el segundo frente a Atlas, ambos en el barrio Don Francisco. En contrapartida, las Portuarias tuvieron dos bajas importantes durante esta preparación: Karen Ramírez y Triana Ocampo sufrieron graves lesiones y no serán de la partida en este certamen de apenas cinco jornadas. Por la Zona B, en esta primera fecha también jugarán Comunicaciones vs Sarmiento (J), mientras que Ferro Carril Oeste quedará libre. En tanto, por la Zona A se medirán Defensa y Justicia vs Deportivo Español y Banfield vs All Boys y quedará libre Argentinos Juniors.

LAS PORTUARIAS REALIZARON UNA INTENSA PREPARACIÓN CON EL SUEÑO DE REGRESAR A LA PRIMERA A FEMENINA.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo ponen en marcha su ilusión de ascenso

