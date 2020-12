La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Primera Nacional:

El Violeta dominó mayormente el balón, pero no logró romper el cerrojo defensivo de Deportivo Riestra. Su mejor momento fue en el segundo tiempo, cuando llegó al empate por intermedio de Sánchez y, por ímpetu, generó oportunidades para quedarse con la victoria. Su próximo compromiso será ante Tigre como visitante. En su primera presentación como local en casi nueve meses, Villa Dálmine no pudo hacer valer el muy buen punto que había conseguido en Junín en el inicio del Torneo de Transición de la Primera Nacional: ayer volvió a empatar, esta vez frente a Deportivo Riestra, en un 1-1 que le dejó gusto a poco. Es que el conjunto de nuestra ciudad dominó mayormente balón y el territorio e hizo el gasto, pero no pudo alcanzar una victoria que asomaba como muy necesaria para meterse en la gran pelea de la Zona B de la Fase Campeonato. En gran medida, ello se debió al tempranero gol de la visita, que aprovechó una descoordinación tras un saque de arco del Violeta. De allí en adelante, Riestra acentuó su propuesta defensiva abroquelándose en su campo y negándole espacios al equipo de nuestra ciudad, que tuvo muchas dificultades para encontrar variantes y cambios de ritmo como para perforar el cerrojo defensivo visitante y dependió demasiado de los movimientos de Catriel Sánchez, quien marcó la igualdad en el inicio del complemento con una certera ejecución desde los doce pasos. En este contexto, aunque hizo mayores méritos como para quedarse con los tres puntos, especialmente en el segundo tiempo, el Violeta debió conformarse con uno. Ahora deberá prepararse para uno de los duelos más exigentes que le ofrece su fixture: el próximo lunes 14 visitará a Tigre en Victoria. EL PARTIDO Un solo cambio presentó De la Riva en el once titular: el ingreso de Bruera en el arco por Ojeda, quien arrastra molestias musculares y se quedó en el banco de suplentes. Desde el comienzo, Villa Dálmine buscó asumir el protagonismo, aunque rápidamente mostró limitaciones para terminar las jugadas. Sobre todo Garro, quien recibía con espacio sobre la izquierda, pero se apuraba en tratar de meter la pelota dentro del área (no mostró confianza para tratar de desequilibrar en la acción individual). En tanto, en campo propio se repitieron complicaciones para ganar la pelota dividida. Por ello, la visita contó con un peligroso tiro libre muy cerca de la medialuna y, minutos después, logró ponerse en ventaja de manera muy sencilla, aprovechando una descoordinación del fondo local: con sus tres centrales dentro del área, Bruera se apresuró a pegarle largo sin sacar a sus defensores y, tras el rechazo de cabeza de la última línea de Riestra, el veloz Gonzalo Bravo le ganó a un García que venía saliendo, se metió en el área y definió mano a mano con Bruera. "Maxi, no nos pueden hacer ese gol", le reprochó Felipe al líbero Violeta, al mismo tiempo que le pedía a sus dirigidos que no se apuren, que quedaba mucho tiempo por delante: "Estamos bien, van 15 recién". Los nervios le duraron unos minutos al equipo de nuestra ciudad, pero una vez que se tranquilizó, se adueñó por completo de la posesión del balón. Sin embargo, la tenencia no redundó en situaciones de peligro, porque Riestra se defendía con un 5-3-2 que le bloqueaba las bandas y, entonces, Villa Dálmine circulaba el balón de un costado a otro sin poder perforar el cerrojo visitante porque no lograba ubicar pases entre líneas (Nelle jugó siempre hacia atrás o para los laterales) ni contaba con un enganche natural que se hiciera eje (Recalde se animó a gambetear hacia adelante un par de veces y parecía ser la única alternativa para desordenar al rival). En ese contexto, las dos mejores situaciones llegaron sobre el final de esa primera parte: en la primera, Sánchez le ganó a Murillo dentro del área, giró y quedó muy cerca de Vega para definir; y en la segunda, Garro se animó a trasladar por izquierda y lanzó un peligroso centro que cruzó toda el área chica y se fue cerquita del segundo palo después que Fernández alcanzara a rozarla en el primero. Para el segundo tiempo, De la Riva mandó a la cancha al juvenil Umeres por Garroen busca de variantes en ofensiva, aunque lo mejor del equipo en ese arranque del complemento fue la actitud que mostró para arrinconar a su rival. Y en la primera acción ya tuvo premio: Sánchez hizo la diagonal, controló dentro del área, enganchó y recibió un manotazo en la cara de Tovo. El árbitro Jorge Baliño, que en la primera parte no consideró penal tres acciones polémicas en el área de Riestra, no dudo en ésta y marcó la pena máxima. Catriel ejecutó con precisión y estableció el 1-1. El Violeta sostuvo el ímpetu ante un rival que no tuvo otra idea que defenderse y a los 6 minutos estuvo muy cerca de ponerse en ventaja en una gran jugada de Federico Recalde, quien inició la acción por izquierda y terminó desbordando por derecha, hasta el fondo del área, para luego meter un centro atrás que no llegó a conectar Fernández apareado por dos defensores que rechazaron en extremo. El trámite se desarrolló casi por completo en campo del Malevo, con Villa Dálmine ejerciendo una tenencia prolija a la que le faltaba sorpresa o cambio de ritmo, pero con la que también maniataba a su rival. Aunque con el correr de los minutos perdió intensidad y, encima, un error en la salida de Nelle casi le cuesta muy caro (Víctor Gómez, recién ingresado, quedó cara a cara con Bruera pero definió mal). El equipo de nuestra ciudad se volvió a despertar hacia los 25 minutos, con una gran jugada de Sánchez, quien llegó hasta el fondo del área por izquierda. Y después contó también con dos buenos contrataques: en el primero, Catriel buscó con violencia el primer palo desde la derecha; y en el segundo, Sosa se demoró en habilitar a Recalde, quien enganchó dos veces para sacar un remate que finalmente terminó rebotando en un defensor. Fueron las ocasiones en las que el Violeta encontró espacios para atacar con peligro. En el resto de las acciones no logró desarticular el repliegue del visitante y dependió mucho de los desmarques de Sánchez a espaldas de los centrales para llegar al área rival. En ese sentido, Fernández nunca se sintió cómodo en el partido, mientras que Rizzi, por izquierda, resultó una alternativa más profunda que los intentos de Tello por derecha. Así, en el balance final, el punto le deja sabor a poco al conjunto de nuestra ciudad. Sin embargo, en un certamen tan corto, no hay tiempo para lamentos. Mucho menos cuando el próximo compromiso será uno de los más exigentes de esta primera fase: Tigre como visitante. SÍNTESIS DEL PARTIDO VILLA DÁLMINE (1): Lucas Bruera; Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Juan Ignacio Alvacete; Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Facundo Rizzi; Enzo Fernández, Tomás Garro; Catriel Sánchez. DT: Felipe De la Riva. SUPLENTES: Juan Marcelo Ojeda, Francisco Manenti, Facundo Lando, Lucas Cuevas, Valentín Umeres, Gastón Martiré y Sergio Sosa. DEPORTIVO RIESTRA (1): Matías Vega; Mauricio Soto, Eric Tovo, Yeisson Murillo, Gustavo Benítez, Guillermo Pereira; Matías Zaninovic, Braian Sánchez, Walter Acuña; Gonzalo Bravo, Maximiliano Brito. DT: Bruno Maffoni. SUPLENTES: Carlos Morel, Tomás Villoldo, José Ramírez Agudelo, Jonatan Goitía, Víctor Gómez, Javier Rossi y Adrián Flores. GOLES: PT 12m Gonzalo Bravo (DR). ST 2m Catriel Sánchez -penal- (VD). CAMBIOS: PT 45m Ramírez Agudelo x Murillo (DR). ST Umeres x Garro (VD) y Goitía x Acuña (DR); 20m Villoldo x Sánchez (DR) y Gómez x Britos (DR); 23m Lando x Tello (VD); 25m Sosa x Fernández (VD); 45m Rossi x Bravo (DR) AMONESTADOS: Pollacchi (VD); Tovo, Benítez y Acuña (DR). CANCHA: Villa Dálmine. ÁRBITRO: Jorge Baliño.

VEGA NO PUDO CON LA EJECUCIÓN DE SÁNCHEZ Y EL CORDOBÉS YA INICIA SU GRITO DE GOL. EL EMPATE VIOLETA LLEGÓ A LOS 2 MINUTOS DEL COMPLEMENTO.





LA MÁS CLARA DEL VIOLETA EN LA PRIMERA PARTE: SÁNCHEZ NO PUDO CON VEGA TRAS GANARLE LA POSICIÓN A MURILLO.





ENZO FERNÁNDEZ INTENTA ANTE LA MARCA DEL COLOMBIANO YEISON MURILLO. EL SANJUANINO NO ENCONTRÓ ESPACIOS PARA DESEQUILIBRAR.





RECALDE FUE CLAVE EN EL MEJOR MOMENTO DEL EQUIPO. TERMINÓ MUY GOLPEADO. UN MURAL EN HOMENAJE A LA VISITA DE DIEGO Socios y simpatizantes de Villa Dálmine pintaron un mural en homenaje a Diego Armando Maradona en uno de los paredones del estadio de Mitre y Puccini. Y para recordar al Diez eligieron aquel encuentro amistoso de febrero de 1981 que Argentinos Juniors disputó ante el Violeta en Campana con la presencia, justamente, del más grandes futbolista de todos los tiempos (marcó dos de los tres goles del Bicho en aquella jornada). Por ello, en el paredón que nace en el Salón de Usos Múltiples y llega hasta casi la calle Simini se puede leer ahora "Club Villa Dálmine / 04-02-1981 / Un Dios en el Coliseo" junto a la imagen de la foto que más recordada de aquel día: la que se sacó Maradona junto a Francisco Ramón Portillo (ídolo Violeta) y Narciso Gallardo.

EL MURAL PUEDE VERSE EN EL PAREDÓN DE MITRE Y SIMINI. SARMIENTO GANÓ EN MENDOZA En el otro encuentro de la Zona B de la Fase Campeonato que se disputó ayer, Sarmiento de Junín venció 3-2 como visitante a Gimnasia de Mendoza y quedó como único líder con 4 puntos. Hoy jugarán Defensores de Belgrano vs San Martín de Tucumán (17.10) y mañana lo harán Atlético Rafaela vs Tigre (17.10). En tanto, por la Zona A de la Fase Campeonato, Estudiantes de Buenos Aires igualó 2-2 como local con Estudiantes de Río Cuarto, mientras Platense empató 1-1 con Deportivo Morón en Vicente López. Hoy jugarán Agropecuario vs Temperley en Carlos Casares y mañana lo harán Ferro Carril Oeste vs Atlanta en Caballito. Por la Zona A de la Fase Reválida se registraron los siguientes resultados: Nueva Chicago 2-5 Alvarado (MdP), San Martín (SJ) 0-0 Barracas Central y Belgrano 3-0 Independiente Rivadavia. Hoy jugarán Guillermo Brown vs Mitre (SdE) en Puerto Madryn. En tanto, por la Zona B se midieron: Chacarita 0-0 Brown (A), Instituto 0-1 Almagro, All Boys 1-0 Santamarina y Quilmes 3-2 Gimnasia (J). #JuegaDálmine | El estadio de Mitre y Puccini a una hora del arranque del partido. Desde las 17:10 horas, por la 2° Fecha de la Zona Campeonato "B", Villa Dálmine recibe a Deportivo Riestra.#SiempreDálmine ?? pic.twitter.com/cqOkPG9wLf — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) December 5, 2020

