Dos accidentes con motos

En ambos accidentes hubo heridos, una mujer que viajaba de acompañante en la Jianshe con esguince y el conductor de una 110 accidentado en Villanueva con herida sangrante en una de sus piernas; fueron trasladados al Hospital. Ayer por la mañana tuvo lugar un nuevo accidente en la esquina de Av. Varela y Urquiza, esta vez protagonizado por un motociclista y su mujer como acompañante, quienes se trasladaban en una Jianshe 125 y la conductora de un Volkswagen Surán. En las primeras versiones recogidas, teníamos la información de que éste accidente no había arrojado heridos, pero recibimos el testimonio de la mujer, que viajaba de acompañante indicando que había quedado "debajo de la moto", asegurando que le hicieron 10 puntos, sufriendo "esguince, ematoma y golpes". Ambos conductores intercambiaron información de sus respectivos seguros, frente a efectivos del Comando Patrulla asignados a la zona 3 quienes se hicieron presentes en el lugar. Más tarde, nuestro cronista se trasladó hasta la Av. Rivadavia y San Lorenzo. Una Volkswagen Amarok salía hacia Las Acacias, cuando colisionó en su tropa con una moto 110 que venía ganando posiciones en contramano, para evitar la fila formada a la espera de la luz verde del semáforo de Chacabuco. El joven motociclista tenía una herida sangrante a la altura del tobillo de una de sus piernas, por lo que los profesionales del SAME le practicaron un torniquete antes de subirlo a la ambulancia y trasladarlo hasta el Hospital San José.

En Av. Rivadavia y San Lorenzo, el motociclista se trasladaba contramano para ganar posiciones en la fila del semáforo.

