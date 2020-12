La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Pelucas Solidarias Campana inauguró su taller







Con el slogan "Un mechón para una sonrisa" la ONG inauguró su taller de confección de pelucas oncológicas gratuitas. Estuvo presente la Diputada Provincial Soledad Alonso, quien acompañó la iniciativa y compartió su experiencia personal. Se predica con el ejemplo: Sonia Gordillo, vicepresidenta de la ONG Pelucas Solidarias Campana, ayer se cortó el cabello en la vereda de la Av. Mitre 632. Fue la primera donación formal, a la que se sumaron varios mechones que fueron aportados por diferentes vecinas de la ciudad quienes ayer acompañaron la inauguración del taller de confección y banco de pelucas, entre ellas Rosana Frattini, ex paciente oncológica. "Somos un grupo solidario que recibe cabello y materiales con los que confeccionamos pelucas. De hecho, conseguimos 3 máquinas de coser para poder arrancar con el taller. Las pelucas se dan a préstamo de forma gratuita durante el tiempo que dure el tratamiento oncológico y hasta que el cabello de la paciente vuelva a crecer", explicó la presidenta Romina Aciar y recordó que también reciben donaciones en dinero para poder comprar los materiales necesarios para la confección e incluso las cabezas de telgopor, y todo lo necesario para el almacenamiento. Además de Romina Aciar y Sonia Gordillo, el grupo fundador de Pelucas Solidarias Campana está conformado por Susana Amaya, Sandra Arias, María Luján Micheretti, Sandra Condocanari, María Pereira, Yesica Aciar, y Mónica Godoy, al tiempo que las estilistas Marisa Ponce, Rosana Romero y Laura Rivera se sumaron a la iniciativa y pusieron sus locales a disposición de las donantes. "Para poder donar, se un largo mínimo de 30 centímetros, ya sea para un corte completo o de sólo un mechón", explica Sandra Arias quien años atrás donó su cabello y tuvo que viajar hasta Baradero para donarlo: "Allá hace años que hay una organización similar que también se llama Pelucas Solidarias y fue el germen de la idea. Con mi hermana y mi mamá, conseguimos el permiso para poner un stand en la fiesta del Automóvil y recibíamos cabello. El año pasado, juntamos más de 300 mechones y 70 cortes completos. Ahora, con Pelucas Solidarias, vamos a fabricar y a tener un banco solidario en nuestra ciudad". En ese sentido, durante la inauguración, se aclaró que esperan tener la primera peluca disponible el próximo 18 de diciembre, cumpleaños de María Eugenia Tani, quien fue una de las impulsaras de armar Pelucas Solidarias en Campana, y falleció hace meses atrás. El taller estará abierto al público los viernes de 17:30 a 20, y reciben consultas al WhatSapp 690138 o por el privado del muro de Facebook. EN CARNE PROPIA Entre las vecinas presentes en la inauguración, se encontraba la Diputada Soledad Alonso quien festejó la iniciativa: "Me parece muy importante que niñas, adolescentes y adultas de nuestra que atraviesan un tratamiento oncológico puedan contar con un grupo humano que las acompañe también desde lo estético porque es un golpe muy duro el que se sufre: no sólo de salud, sino psicofísicos, de autoestima… por eso es fundamental acompañar a estas vecinas que están pensando en el otro y la otra para poder colaborar en ese trance. Desde lo personal no he sido paciente oncológica, pero sí padezco de Alopecia Universal: desde muy chica he tenido que usar peluca. Así que me atraviesa profundamente esta iniciativa solidaria: cuando fui chica me hubiera encantado poder contar con un grupo humano como este, de personas que entiendan que es muy difícil a veces lo que una atraviesa y que almas solidarias y amorosas acompañen ese proceso de ayudarte y fortalecer un poco tu autoestima. Es esencial, diría. Vivimos momentos de mucha agresión sobre todo en las redes, mucha descalificación al otro y a la otra, de mucho ataque personal. Por pensar diferente, a veces se termina atacando el aspecto físico o circunstancias de vulnerabilidad. Apuesto absolutamente a que modifiquemos esas acciones como sociedad: no atacar, no agredir, no juzgar, no discriminar, no hacer sentir mal al otro o a la otra por una situación física o porque piensa diferente. A veces veo que en la política se utilizan artimañas absolutamente aborrecibles para mí, que van desde atacar en lo personal y hasta la familia. Me ha sucedido, que me han atacado en las redes por cuestiones que nada tienen que ver con las ideas y las convicciones. Por eso creo que es primordial que como mujeres nos solidaricemos, sigamos avanzando en más igualdad, más amor, más derechos, más protección hacia los más vulnerables que son nuestras niñas, niños y adolescentes, y podamos estar mediante acciones concretas protegiendo y cuidando una crianza saludable. Apuesto a que podamos construir una sociedad más justa, con más amor, con más humanidad para poder ser mejores personas. La inauguración de Pelucas Solidarias Campana es muy inspiradora".

Sonia Gordillo, vicepresidenta de la ONG Pelucas Solidarias Campana, ayer se cortó el cabello en la vereda de la Av. Mitre 632 y concretó la primera donación al taller.





"Las pelucas se dan a préstamo de forma gratuita durante el tiempo que dure el tratamiento oncológico y hasta que el cabello de la paciente vuelva a crecer", explicó Romina Aciar durante la inauguración.





"Cuando fui chica, me hubiera encantado poder contar con un grupo humano como este", señaló la Diputada Alonso quien padece de Alopecia Universal.





Rosana Frattini, ex paciente oncológica, sumó el mechón de una familiar.



