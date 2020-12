La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Con escala en Campana:

Volvieron los Servicios de Trenes a Rosario y Córdoba







El "rosarino", de frecuencia diaria, pasa 18.38 horas desde Retiro y a las 5.14 desde la provincia de Santa Fe. Por su parte, el tren hacia Córdoba parte los lunes y viernes. Volvió el tren de larga distancia. O mejor dicho, los trenes. Esta semana comenzaron a funcionar los servicios a Rosario y Córdoba desde Retiro. Ambos tienen paradas obligadas en Campana, lo que abre una vía de conexión más a los vecinos con las tres ciudades más importantes del país. Desde el 1º de diciembre se restableció el funcionamiento del "rosarino" con frecuencia diaria. En nuestra ciudad, hace escala a las 18.38 horas viniendo desde Retiro y a las 5.14 llegando desde la provincia de Santa Fe. Los pasajes pueden adquirirse a través de la pagina web https://webventas.sofse.gob.ar. El costo es de $205 hasta la estación Rosario Norte. Las otras paradas son Zárate, Baradero, San Pedro, Ramallo San Nicolás, Empalme Villa Constitución y Rosario Sur. Por su parte, el tren que une Córdoba con Retiro volvió a funcionar hoy. El servicio mantiene la misma tarifa que tenía previo a la pandemia. El tren contará con dos frecuencias semanales que partirán los lunes y viernes a las 21:10 desde Buenos Aires, retomando los jueves y domingos a las 15.30 desde la capital cordobesa. El costo desde Campana hacia esa ciudad es de $385. En esta primera etapa, se pusieron a la venta los pasajes hasta el 31 de diciembre. El servicio se detendrá en 12 estaciones del recorrido: Campana, Zárate, Baradero, San Pedro, San Nicolás, Rosario Sur, Rosario Norte, Cañada de Gómez, Marcos Juárez, Leones, Bell Ville y Villa María, antes de llegar a la ciudad de Córdoba. "El transporte ferroviario es un servicio imprescindible para los pasajeros y pasajeras porque permite cubrir grandes distancias a un costo accesible, es por eso que me genera una alegría inmensa poder anunciar su retorno. Además, junto al gobierno nacional seguiremos trabajando arduamente para que el tren vuelva a cumplir el rol social que tenía, por ello hemos incorporado la parada en San Nicolás y Leones, donde un tren de pasajeros no se detenía desde hace 30 años.", expresó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos. Las personas que ingresen a territorio santafesino y cordobés deberán cumplir con las medidas sanitarias impuestas por las autoridades provinciales y municipales. Cabe recordar que el servicio se había interrumpido en marzo pasado al anunciarse el aislamiento social y preventivo por parte de las autoridades nacionales y retorna después de poco más de ocho meses, luego de ser publicados los decretos en los que las provincias de Santa Fe y Córdoba autorizan la reanudación del servicio de transporte automotor y ferroviario de larga distancia. Para garantizar las medidas de prevención y mantener la distancia social, se reducen los lugares disponibles para la venta. Será obligatorio utilizar tapabocas en todo momento, no sólo en las estaciones sino también sobre la formación.

