La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 La UV Más Campana apoyó el reclamo de los trabajadores de la salud







Los concejales Axel Cantlon y Alexis Twyford se hicieron presentes en el Hospital San José para acompañar el reclamo que realizaron los profesionales por mejoras salariales. "Los campanenses estamos orgullosos de los profesionales de la salud del Hospital San José por todo el trabajo que realizaron en la pandemia; muchos se han contagiado y se han expuesto a los peores riesgos de una pandemia que nadie sabía cómo manejarla", expresaron los ediles. "El Ejecutivo Municipal se cansó de ponderar la labor del Hospital San José durante la pandemia, pero parece que el reconocimiento sería solo para los puestos políticos de la Secretaría de Salud porque el personal profesional de salud del Hospital no refleja en sus salarios la titánica tarea que se ha desarrollado durante todo este tiempo". "También el Ejecutivo municipal realizó cambios en la liquidación de salarios de los profesionales sin ninguna justificación". "Entendemos que la pandemia debe haber generado dificultades económicas para el Municipio pero los profesionales de la salud que estuvieron al frente de la lucha contra el coronavirus no pueden ser la variable de ajuste". "También es gracioso que desde el oficialismo se trate de deslegitimar el reclamo de los profesionales diciendo que eran pocos médicos de Campana los que reclamaban cuando el gobierno municipal está formado por un gran número de funcionarios que no son de Campana". "Toda la ciudad debemos solicitarle al Ejecutivo municipal que dignifique a los trabajadores profesionales de la salud, a quienes todos acudimos en algún momento, y quienes se pusieron al hombro la pandemia con todos los riesgos que eso conlleva". "Esperamos que rápidamente el Departamento Ejecutivo envíe la información económica del año 2020 que se necesita para poder analizar el presupuesto del 2021 (hasta la fecha no recibimos nada) para poder analizar la manera de recomponer el salario y dignificar a los profesionales de la salud", concluyeron.



La UV Más Campana apoyó el reclamo de los trabajadores de la salud

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar