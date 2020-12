La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 "Cholo" García reconoció que hay conflictos gremiales con los intendentes "de todos los colores políticos"







El líder de la Fe.Si.Mu.Bo. así lo señaló en diálogo con el programa radial de Mario Valiente en FM Futuro. Advirtió con movilizar sus bases a la ciudad si la paritaria no se resuelve en favor de los trabajadores municipales. El líder de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fe.Si.Mu.Bo.), Rubén "Cholo" García reconoció que están teniendo conflictos, en especial por salarios, con los intendentes "de todos los colores políticos". En ese sentido, el referente sindical dijo que le molesta más cuando estas situaciones se dan en municipios gobernados por el Frente de Todos. "Cholo" García así se expresó durante una extensa entrevista radical que tuvo con el periodista local Mario Valiente en su programa de FM Futuro. Casi no dejó tema sin tocar: habló del impacto de la pandemia en los trabajadores municipales, las dificultades que enfrentan para hacer valer la Ley 14.656 en los distritos bonaerenses y el escenario de conflicto gremial que se vive en Campana, adonde no descartó movilizar a la Fesimubo si así lo solicita el Sindicato. "El gremio más difícil de manejar estructuralmente es el municipal", sostuvo García, por la diversidad de sindicatos que lo componen y la "presión" que los intendentes, que cumplen el rol de los "patrones" de una empresa, ejercer sobre los trabajadores. "Los municipios son autárquicos, no tienen autonomía, pero fijate vos que hubo que ponerles una ley que nos de un salario de referencia porque antes de la 14.656 nos pagaban lo que querían. Y aun con la normativa nueva siguen haciendo lo que quieren: te dan salario unilateralmente, cuando convocan a paritaria te exigen lo que quieren, siempre hay un pretexto para no pagarte y no reconocerte la inflación. Esta situación la vivimos con todos los colores políticos", reconoció García. Y continuó: "Pero también hay una realidad: tenemos representación en 135 municipios de la Provincia y desde 2015 la ley solamente se plasmó en 68 convenios colectivos porque desde la parte patronal hay una especie de ideología neoliberal que tienen todos los intendentes". "Yo soy peronista y por eso los mayores conflictos que tengo son con los intendentes de mi partido político, porque a ellos les exijo más", afirmó el líder gremial, señalando en referencia a los jefes comunales de Juntos por el Cambio que "se sabe que los de amarillo vienen a achicar la planta y por salarios por debajo del límite de la pobreza". "Tenemos el ejemplo de Campana: Carlos (Barrichi) me ha comunicado que en el 2019 los trabajadores perdieron 7 puntos de inflación y en lo que va del 2020 el intendente se niega a reconocer la suba de precios actual, que rondaría el 36 por ciento anual, ofreciendo un porcentaje que ofende. Todos nos aplauden porque somos esenciales, pero nuestros patrones no nos reconocen como tales", sostuvo García. García criticó al intendente Abella por lo que dimensionó como "un cúmulo de cosas" incluyendo "hacer todo lo posible por tratar de desprestigiar al gremio y con ello faltarle el respeto al trabajador municipal". Además, le pegó al Ministerio de Trabajo ya que, en su visión, "con el argumento de la pseudo autonomía de los municipios, lo único que hace es dictar la conciliación obligatoria". "Quiero avisarle a Abella que nosotros no somos ni patoteros ni violentos, pero que nuestra Federación moviliza mucha gente", advirtió García, no descartando desembarcar con su base en Campana. "Estamos esperando cuando lo crea conveniente el Sindicato local". "El Sindicato tiene que llevar las negociones, discutir por la ley, y cuando se agotan esas instancias entran en juego los cuerpos orgánicos de nuestra Federación", explicó García, que si bien reconoció que están "restringidos" en libertad de acción por la pandemia, las autoridades "ya no pueden pararnos".

"Cholo" García durante una visita a Campana.



"Cholo" García reconoció que hay conflictos gremiales con los intendentes "de todos los colores políticos"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar