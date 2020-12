La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Reabre el camping del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana







Será a partir de este sábado y solo los fines de semana y feriados. Estará habilitada únicamente el área de meses y parrillas. El Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana anunció que reabre las instalaciones de su camping ubicado en el barrio Las Acacias. "Debido a las especiales condiciones que impone la pandemia de Covid-19, este año no nos permite inaugurar la temporada de verano de nuestro camping, tal como lo venimos haciendo", lamentó el Sindicato en un comunicado. Sin embargo, la reapertura de las instalaciones es una gran noticia para todos los afiliados al gremio que en los últimos veranos se acostumbraron a sobrellevar los días de calor en el camping. "Entendiendo que es un lugar de disfrute y esparcimiento para la familia municipal, la Comisión de este sindicato ha resuelto abrir las instalaciones para uso recreativo, a partir del día 5 de diciembre, y estará disponible para todos los afiliados y su grupo familiar los sábados, domingos y feriados", anunció el gremio. Para mitigar el riesgo de contagios, habrá fuertes restricciones. Solo estará habilitada el área de mesas y parrillas, "respetando estrictos protocolos de distanciamiento social". "Para el ingreso será obligatorio el uso de tapa boca y no se permitirán grupos de más de 10 personas, sólo en espacios al aire libre, y manteniendo distanciamiento entre grupos", precisó el comunicado oficial. Además, se informó que por ahora no serán habilitados los natatorios.

