La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Alejo Sarna:

"Los vecinos nos organizamos ante la ausencia del Municipio"







Así se manifestó el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna quien junto a vecinos generaron una jornada de intervención en el barrio San Felipe con tareas de desobstrucción de tuberías y limpieza del microbasural generado en terrenos del ex Derby. Importante participación del MRP que conduce Pedro Milla. Las tormentas del fin de semana pasado generaron complicaciones e inundaciones en distintas zonas de la ciudad, y uno de los barrios más afectados fue San Felipe donde Alejo Sarna junto a miembros del MRP que conduce Pedro Milla y vecinos del barrio, realizaron una jornada de intervención con el objetivo de evitar nuevas complicaciones ante tormentas. Gerardo, vecino de San Felipe, señaló que "nos pone triste la ausencia del Municipio, pero nos alegramos que junto a vecinos, junto a Alejo y junto a los integrantes del MRP podamos colaborar con el barrio. Cada vez que reclamamos por el estado de las zanjas y por la situación del barrio en general no tenemos respuesta. Los únicos que nos escucharon y que se hicieron presentes para ayudarnos a mejorar la situación del barrio son Alejo y a los integrantes del MRP. Si bien no tenemos el poder adquisitivo ni los recursos para solucionar todo, espero que esto sirva como un llamado de atención al Intendente para que haga todo lo que prometió". Por su parte, Gastón Samaniego del MRP agregó que "para nosotros ayudar a los vecinos es muy importante, porque es lo que necesitamos para vivir todos mejor. Lamentamos que el Municipio esté ausente y estas cosas las tengamos que hacer los vecinos. El Gobierno local tiene que hacerse responsable de resolver estas cuestiones, porque ese es el compromiso que asumió y hoy no lo está cumpliendo". A su vez, Carla Navazzotti agregó que "es muy importante que podamos seguir trabajando junto a la comunidad para salir adelante, y es importante que el Municipio también lo haga. Eso hoy no sucede" sostuvo la referente sobre la actividad en donde también estuvo Maximiliano Saucedo de Forja. Por último el referente del Frente de Todos Campana Alejo Sarna, comentó que "primero hicimos tareas de desobstrucción de tuberías que al estar tapadas, aumenta la posibilidades de inundaciones ante fuertes lluvias y tormentas. También limpiamos el microbasural que se fue generando en los terrenos del ex Derby, en barrio San Felipe. A diferencia del Municipio, nosotros estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos con las y los vecinos: el de estar cerca para ayudar en lo que podamos, y para que todas y todos vivamos mejor. Las y los vecinos nos organizamos, ante la ausencia del Municipio, porque merecemos vivir en buenas condiciones, en una ciudad limpia". Por último, Alejo Sarna concluyó que "queremos hacer de Campana, una ciudad limpia, que cuide la higiene urbana, y para eso es fundamental trabajar en equipo junto a las y los vecinos. Agradecemos a quienes viven en San Felipe y nos acompañaron en esta jornada. Estamos convencidos que si estamos unidos podemos más".



Sarna junto a Aphalo y Saucedo destapando tubería.

Junto a las y los vecinos de San Felipe, realizamos una jornada de intervención en el barrio para desobstruir tuberías en la vía pública y así evitar inundaciones en días de fuertes lluvias y tormentas. pic.twitter.com/G2W21sCVVT — Alejo (@alejosarnaok) December 5, 2020

Alejo Sarna:

"Los vecinos nos organizamos ante la ausencia del Municipio"

