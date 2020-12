La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Escuela Técnica Roberto Rocca:

Fue durante el primer GEN Técnico Pitch. A los largo de diez encuentros, los chicos recibieron una capacitación en oratoria para lograr presentaciones sintéticas y de alto impacto que sorprendieron a docentes, tutores y público que se conectó para seguirlas. Presentaciones sintéticas y de alto impacto que llevaron a despertar el gen técnico interior fueron el broche de oro de las Prácticas Profesionales 2020 de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR). Por primera vez, el ciclo se complementó con GEN Técnico Pitch, taller de oratoria opcional de diez encuentros cuyo objetivo fue "que los estudiantes de 7º año de ambas especialidades adquirieran estrategias sobre construcción de charlas, uso de voz, lenguaje corporal y manejo de emociones", de acuerdo explicó el profesor Alejandro Tombesi. Las presentaciones se desarrollaron jueves y viernes en dos transmisiones a través de Facebook Live y fueron conducidas por la estudiante de sexto año Olivia Vella Delgado. "Es la primera vez que organizamos esta instancia y además en modo virtual. Los estudiantes tienen tres minutos y el apoyo de imágenes para contar el aspecto técnico de sus prácticas, lo que vivieron y experimentaron", comentó Tombesi. Este año y por la pandemia, las Prácticas Profesionalizantes adaptaron su dinámica y proyectos a la modalidad online para que los estudiantes dieran sus pasos iniciales en el mundo laboral. "Complicaciones tuvimos muchas porque las prácticas no son ajenas a lo que pasa en la realidad", reconoció Carlos Galazzo, coordinador del programa. "No dependen de la escuela en varias cuestiones sino de la buena voluntad y empuje que suman las empresas e instituciones participantes. Fue un año particular que nos hizo crecer en un montón de aspectos". Las Prácticas Profesionalizantes arrancaron a planificarse el año pasado bajo modalidad presencial, escenario que cambió de manera rotunda el coronavirus. Sin embargo, la innovación y el trabajo en red de la ETRR y las empresas involucradas permitieron que los chicos pudieran poner en juego los conocimientos y habilidades incorporados en su etapa formativa, además de sumar nuevos recursos. "Había leído en un montón de sitios el concepto de big data, pero no sabía casi nada", confesó Juan Ballini, quien realizó su práctica en el sector de Tecnología de la Información (IT) de Tenaris. "En mi mente eran grandes cantidades de datos que iban y venían de muchos lugares al mismo tiempo, y no estaba tan errado". La misión que le asignaron a Juan fue investigar y generar un informe sobre el sistema Grafana Loki para mejorar el análisis de los registros de actividades (logs) en busca de fallas informáticas, proyecto que le permitió explorar "nuevos conocimientos, términos y ambientes de trabajo", de los cuales destacó especialmente "la operación de una computadora virtual en entorno Linux", algo que nunca había realizado. Por su parte, Guillermo Duarte relató su experiencia con un proyecto relacionado a la analítica de video, una herramienta cada vez más utilizada "no solo para vigilancia, sino también para registrar la temperatura corporal y autorizar accesos, hacer que un auto se conduzca solo o salvar vidas en trabajos de riesgo". El estudiante lideró la instalación de dos cámaras en el perímetro de la escuela. Carolina Lucero, integrante del área de IT de Tenaris y una de las tutoras asignadas a los estudiantes, destacó la propuesta "por el doble objetivo de lograr que los chicos aprendan nuevos conocimientos y se lleven una experiencia memorable de lo que es el día a día laboral, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia". "De ellos destaco su curiosidad, ambición por llevar adelante grandes desafíos y la pasión que demostraron tener a lo largo de estos meses", aseguró. En esa línea transitó el mensaje de Pablo Meeuwes, gerente Comercial de Gottert, otra de las siete empresas que recibieron alumnos para el desarrollo de las Prácticas Profesionalizantes. "Quedamos muy satisfechos, fue una experiencia muy grande ser tutor de estos estudiantes y comprobar lo comprometidos que estaban, su constricción al trabajo y al cumplimiento de objetivos cada semana", afirmó. Además de Tenaris, otra empresa de Campana que acompañó a estudiantes de la ETRR en su zambullida inicial al mundo laboral fue DBD Ingeniería, pymes especializada en la automatización de líneas de producción en serie. Juan Demarco al comienzo pensó "que no se iba a poder hacer mucho desde casa, pero después fueron apareciendo las ideas". Y a base de lenguajes de programación conocidos y otros aprendidos durante la práctica, pudo "desarrollar pantallas HMI para los operadores de línea y completar la puesta a punto de un PLC destinado a controlar la seguridad, como una parada de emergencia". Durante las 200 horas de práctica, el joven contó haber interpretado planos, tableros, configurado PLCs y observado "cómo se trabaja en un empresa de ingeniería", un fogueo de lo que le espera cuando concluya la carrera de Ingeniería Civil que arranca el año próximo. En ese sentido, Lilia Correa, vicedirectora académica de la ETRR, valoró las Prácticas Profesionalizantes por representar "la oportunidad de que los estudiantes conozcan el mundo del trabajo y reflexionen sobre la carrera universitaria que decidieron o se preparan para elegir" y destacó "que en estos tiempos de grandes desafíos para las organizaciones, las empresas hayan aceptado recibirlos, un compromiso que nos hace crecer como sociedad". Demarco y su proyecto en la empresa local DBD Ingeniería.





A lo largo de diez encuentros, los estudiantes perfeccionaron sus habilidades de oratoria.



