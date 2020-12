La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 6 de diciembre







DÍA DEL GAUCHO Impulsado por Juan José Güiraldes, presidente de la Confederación Gaucha Argentina, y el diputado Alberto Albamonte e instituido mediante la Ley Nº24.303 en el año 1993, en este día se conmemora la publicación del poema "El gaucho Martín Fierro" de José Hernández en el año 1872; asimismo, se promueve la difusión de las manifestaciones culturales gauchescas. Dicho poema, junto a "La vuelta de Martín Fierro" (1879), son considerados libro nacional de Argentina por lo que recordar al gaucho permite reencontrarnos "con nuestras raíces y nuestra identidad nacional." El gaucho es, generalmente, un habitante de las llanuras y zonas adyacentes que es un hábil jinete, tiene una gran destreza con las boleadoras y un vínculo estrecho con el ganado que lo convierte en un experto en lo relacionado al consumo de carne y la utilización de cuero. ROSARIO CENTRAL SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA COPA ARGENTINA 2017-2018 Hace 2 años Rosario Central vencía a Gimnasia y Esgrima de La Plata 4 a 1, desde el punto de penal, y se consagraba campeón de la Copa Argentina 2017-2018. Previamente, el equipo rosarino había perdido tres finales: por la Copa Argentina 2013-2014 cayó 5 a 4 contra Huracán por penales, en la siguiente edición perdió 2 a 0 frente a Boca y en la Copa Argentina 2015-2016 fue derrotado por River 4 a 3. El equipo dirigidopor Edgardo Bauza debutó goleando a Juventud Antoniana 6 a 0 en el Estadio 15 de Abril (Unión de Santa Fe) con goles de Marco Rubén, Fernando Zampedri, Gonzalo Bettini, Washington Camacho y Germán Herrera (2). El siguiente rival fue Talleres de Córdoba, equipo que fue eliminado desde los 12 pasos 5 a 3 en un partido en el que el arquero Jeremías Ledesma fue figura. En octavos de final venció a Almagro 5 a 4 por penales, al igual que el partido anterior Ledesma fue clave puesto que atajó los remates de Mauro González y Nahuel Basualdo. En cuartos se enfrentó contra Newell´s Old Boys en el Estadio Julio Humberto Grondona, donde el combinado rojinegro perdió 2 a 1 por los goles convertidos por Herrera y Zampedri. En el Estadio Mario Alberto Kempes, "El canalla" empezó el partido ganando con un gol de Zampedri, no obstante, sobre el final del mismo Temperley lo empató gracias a Federico Manzur; por ello, el finalista se definió por penales, en los cuales los rosarinos se impusieron 4 a 2. En la final, el equipo de Bauza empató 1 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata, Zampedri y Lorenzo Faravelli anotaron los respectivos goles; una vez más, Ledesma se convirtió en un héroe al atajar el pelotazo de Manuel Guianini, por otra parte, Santiago Silva erró el penal por lo que "El canalla" gritó campeón con el marcador paralizado en el 4 a 1. SE LANZA "ADORE YOU" Un día como hoy en el año 2019, Harry Styles lanzaba el sencillo "Adore you." Perteneciente al disco "Fine Line" (2019) y compuesta por el cantante británico junto a Amy Allen, Tyler Johnson y KidHarpoon, la canción es "acerca de esa etapa inicial de enamoramiento, ese pesado sentimiento de felicidad. Es como una conexión feliz y dichosa con alguien" manifestó Styles.



