"Dia Nacional del Gaucho"

Por Hugo Del Teso











Hugo Del Teso

"Dia Nacional del Gaucho", en conmemoracion de la primera parte del gaucho Martin Fierro (1872) y la vuelta de Martin Fierro (1879) novela de Jose Hernandez, libro nacional de Argentina. Se denomina así al habitante característico de las llanuras adyacentes de Argentina, Uruguay y Brasil (Rio Grande del Sur), Paraguay y el sur de Chile y en el sur de Bolivia. Su casa primitiva, un miserable refugio fue de a poco el futuro rancho con paredes de barro y la puerta era un cuero de vaca o novillo que comía asada y en muchas ocasiones sin sal, ya que ésta era muy cara. Solo aprovechaba un trozo de carne y el cuero de las patas para hacerse un par de botas. Aún hoy día se conservan sus costumbres, que realiza en las estancias y sus actividades sociales como el canto, la música y las destrezas ecuestres; personalmente no estoy de acuerdo con alguna de ellas, como tusar al caballo su cola y clinas y domar los potros a golpes de látigo y espuelas, no como el indio (su hermano de las pampas) que lo amansaba sin lastimarlo y al que combatió junto al Ejército Argentino, también con facón y lanza, además de las carabinas que acabaron con sus vidas y sus tolderías, para ser lo que en su mayoría es hoy, un peón de las grandes estancias de su "patroncito" que alambró miles y miles de hectáreas con "su" alambre de púas. Dijo Atahualpa Yupanqui "mi padre era gaucho, mis tíos y mis primos también", así que para conocer gauchos no necesité salir de mi casa". Su padre mestizo de origen quechua, santiagueño y su madre criolla de descendencia vasca. "Las penas y las vaquitas

se van por la misma senda

las penas sin de nosotros

las vaquitas sin ajenas".

.

"Cantando en el cerro

llorando en el río,

se agranda en la noche

la pena del indio".

.

"Y aunque me quiten la vida

o engrillen mi libertad /y

aunque chamusquen quizá

mi guitarra en los fogones

han de vivir mis canciones

el alma de los demás". Firmado por: "El que viene desde lejanas tierras a contar algo".

