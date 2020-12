La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 06/dic/2020 Discapacidad:

Estrategia para la toma de conciencia

Por Silvina Cotignola









Silvina Cotignola

Cada año, todos los 3 de diciembre se conmemora en todo el mundo el "Día Internacional de las Personas Con Discapacidad". En dicha jornada se permite poner en el tapete la temática, que desde esta columna venimos difundiendo desde hace más de una década de manera ininterrumpida. Es importante saber, que más del 15% de la población mundial, aproximadamente 1000 millones de seres humanos, conviven con algún tipo y grado de discapacidad. Un poco de historia: Este día fue proclamado como culminación del deceño 1983/1992 de las Naciones Unidas para las "Personas Impedidas", cuyo propósito era cumplir los postulados establecidos en el Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad, el que había sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas un 3 de diciembre de 1982. A partir de entonces, esta fecha empieza a ser utilizada por los distintos movimientos asociativos de personas con discapacidad y sus familiares, con el objeto de reivindicar sus derechos, las condiciones de desarrollo social, respetándose en todo momento, su dignidad inherente. Pero el verdadero origen de esta jornada, se remonta al dictado de la Resolución 47/3 de la Asamblea General, la que fue aprobada un 14 de octubre de 1992. En esta se propiciaba que cada 3 de diciembre se lleven a cabo reuniones de diversa índole con el fin de llamar la atención e invitar a la sociedad en su conjunto, a la real toma de conciencia respecto a la situación que les toca transitar a los miembros de este colectivo, sea que se trate acerca de su calidad de vida, su salud, su educación, el trabajo, la recreación, el deporte, el disfrute del tiempo libre, y en general todo lo vinculado con el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, sean estos de carácter social, económicos, civiles, políticos y/o culturales. En concreto, el fin perseguido con esta celebración es fomentar el goce pleno y efectivo de los derechos humanos de dichas personas, así como también propiciar su participación activa en la sociedad en igualdad de condiciones con el resto de los individuos. No menos importante, es señalar que por Resolución 62/127 aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre de 2007, se decidió que el Día internacional de los Impedidos, que se venía celebrando cada 3 de diciembre, pasara a denominarse "Día Internacional de las Personas con Discapacidad". Como puede advertirse, esta jornada proporciona grandes oportunidades de participación, esencialmente por parte de todas las comunidades interesadas en la temática sean estas instituciones gubernamentales, no gubernamentales, o bien del sector privado, poniéndose el foco en la adopción de medidas potenciadoras que favorezcan dicha concientización social, como dispone el Art. 8 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, aprobada y ratificada por la Argentina mediante las leyes 26.378 y 27.044. Más allá de esto, tanto en las escuelas como en las universidades, aunque fuere virtualmente por los efectos de la Pandemia por Covid 19, podrían replicarse este tipo aportaciones especiales, para lograr sensibilizar a las partes y promover ergo, la toma de conciencia en lo atinente a los derechos sociales, culturales, económicos, civiles y políticos de las PCD. Afortunadamente hay muchas modalidades eficientes para tangibilizar en hechos y acciones esta toma de conciencia. Pueden celebrarse foros, debates públicos, campañas de información, las que yo denomino de difusión, destacando las bondades que detentan tales personas en los diferentes ámbitos y esferas de la vida. Estoy definitivamente convencida, que son los medios de comunicación cualquiera fuera su modalidad, (TV, radio, prensa escrita o digital) los que podrían materializar tales aportaciones especiales e importantes en la observancia de este día. Pero, considero asimismo, que tal tarea no debiera agotarse en esa única jornada, sino que la misma habría que replicarla y amplificarla los 364 días del año restantes. Las personas con discapacidad no disfrutan del acceso a los diferentes servicios de la comunidad, al igual que el resto de los mortales. Aquí se incluyen áreas tales como el transporte, el empleo, la Educación, la vida política, etc. Es por ello que el derecho de participar en las actividades públicas, sea esencial para la construcción de una democracia estable, ejercer una activa y plena ciudadanía, disminuyéndose de ese modo, una evidente desigualdad entre pares, es decir, nosotros, los seres humanos. Así pues, promoviendo el fortalecimiento se crean chances reales para todos los integrantes de este colectivo, potenciando en consecuencia sus habilidades y de esa forma, colaborando para establecer sus concretas prioridades. Esto significa, que el empoderamiento de las PCD implicara invertir en empleo, en salud, nutrición, educación y protección social. Cuando esto ocurra, las personas con discapacidad, se encontraran mejor posicionadas para poder aprovechar cada oportunidad que pueda presentárseles. Finalmente resta decir, que tanto la accesibilidad como la inclusión de las personas con discapacidad, son derechos fundamentales reconocidos por la CPCD. Ambas condiciones son vitales para poder disfrutar de los restantes derechos. Amigos entiendo que poner en allanar el camino a mis conciudadanos con discapacidad e invitarlos a todos, a valorar las diferencias como un valor agregado, potenciador y enriquecedor de toda sociedad, es la verdadera génesis de esta conmemoración. De cara a un próximo futuro, debieran reforzarse las políticas públicas y prácticas de desarrollo, para garantizar que la accesibilidad sea parte ineludible del avance, haciendo por tanto, que aquel sea sostenible e incluyente desde todas sus aristas. Para lograr tal cometido, será necesario mejorar el conocimiento acerca de los desafíos diarios que afrontan diariamente cada una de las personas con discapacidad. Anhelo que esta jornada haya servido para propiciar una verdadera igualdad de derechos. Como siempre sigo invitándolos a "Ejercer sus Derechos porque su Ejercicio no constituye meros Privilegios". Silvina Cotignola / Abogada especializada en discapacidad, salud y familia / smlcoti@hotmail.com

